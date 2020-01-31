【武漢肺炎】梁籌庭促政府延長兩周在家工作安排　訂立更明確指引

新型冠狀病毒疫情持續，本港至今累計有12宗確診個案，其中一個新增個案更有機會成為全港首宗「人傳人」個案，致令社區人心惶惶，爆發搶口罩潮。

政府早前宣布各部門在農曆新年假期後實施特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，公務員可留在家中工作，暫定至2月2日，並呼籲私人機構跟隨，以減低疫情在社區爆發的機會。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今日(31日)促請政府，應將在家工作安排，最少延長多兩星期，又建議訂明在家工作指引，好讓各部門主管參考、跟隨，他謂「目前政府各部門混亂情況嚴重，主管未有明確指引，不敢落決定，令許多文職及基層公務員實際上仍需返回辦公室上班」。