【武漢肺炎】民主黨遊行至政總「逐瘟神」　胡志偉：口罩應配給

武漢新型肺炎持續擴散，民主黨今日（31日）由金鐘海富中心天橋遊行至政府總部外，對政府的抗疫工作遲緩及不足表達不滿。對於昨日政務司司長張建宗指將有3千萬個口罩應市，胡志偉質疑連政府如何確保口罩數量足夠應付整個社會的需要，又建議政府應進行配給而非任由市場搶購。

胡志偉建議政府應進行口罩配給而非任由市場搶購。(盧翊銘攝)

民主黨一行十多人，包括立法會議員胡志偉及一眾區議員，上午10時半左右由海富中心天橋遊行至政府總部外，沿途高呼「政府施政無能，抗疫失信於民」等口號，現場有數名防暴警員戒備。

胡志偉：應優先向長者分發口罩

胡志偉批評政府與民意脫節，無視不同組織對全面封關的建議，未有做好抗疫的第一道防線。對於昨日張建宗指將有3千萬個口罩應市，胡志偉質疑連醫管局都面對防疫設備不足的問題，口罩庫存大幅度下降，政府如何確保口罩數量足夠應付整個社會的需要。他建議政府應作分配而非任由市場搶購，包括長者等容易染病的高風險人士，應獲優先分發口罩。

特首林鄭月娥早前於記者會中表示，若未能找到足夠的地方作隔離中心，市民可能需於家中自行隔離，胡志偉斥責此番說法是威脅及不負責任，認為若政府決心為市民的健康著想，應徵用所有政府及組織轄下的渡假營，甚至考慮利用軍營及迪士尼未開發用地，而非將香港的所有問題政治化。

+ 2

焚燒4高官紙扎公仔：驅逐瘟神

區議員莫嘉嫻指，連日以來民政總署以疫情為由，意圖取消多區區議會會議，阻礙區議會撥款為居民購置防疫物資，斥政府「自己唔做野，仲要阻住人做野」。

眾人其後於政總外，焚燒林鄭月娥、食衛局局長陳肇始、保安局局長李家超及警務署署長鄧炳強的紙扎公仔。莫嘉嫻解釋，四人都是香港的「瘟神」，帶來災難級的管治，希望能「驅逐瘟神、造福港人」，讓香港恢復原來樣貌。