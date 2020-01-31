【武漢肺炎】新民黨促關閉羅湖及落馬洲等口岸　落實本地生產口罩

新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席黎棟國今早(31日)與行政長官林鄭月娥會面，提出多項抗疫建議及措施，包括確保前線醫護人員等，有充足口罩供應；盡快落實本地生產口罩；以及穩定市面口罩供應等，並促請政府進一步關閉口岸，例如羅湖及落馬洲口岸，以截斷隱形患者經火車到港。

新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席黎棟國與行政長官林鄭月娥會面。(新民黨提供)

促政府進一步關閉口岸

為進一步堵截隱形患者來港，新民黨建議特區政府進一步關閉人流頻繁的口岸，包括關閉羅湖及落馬洲這兩個連接火車的口岸，截斷隱形患者經火車來況，傳播病菌的機會；自由行遊客必須持有健康證明書才能入境；飛機過境旅客只限過境不能入境；關閉海路通機場的海天碼頭口岸。

+ 4 + 3 + 2

盡快落實本地生產口罩 穩定市場供應量

葉劉淑儀指，這幾天全城撲口罩，反映市民對於特區政府的抗疫措施沒有信心，可見穩定口罩供應是重中之重。她指出，目前醫療系統需要使用大量口罩，認為政府必須確保有充足口罩供應前線醫護人員、安老院舍醫護人員、長者及長期病患等有特別需要的市民。

新民黨同時要求政府盡快落實本地生產口罩，以協助解決全城口罩荒問題。該黨稱，據理解，目前懲教署使用的製口罩機器來自東莞，大約30萬一台，而且佔地不大，香港的工廠大廈應可以容納，建議政府應利用空置政府工業大廈、八鄉少年警訊活動中心大禮堂及基地內空地、及教育局轄下空置校舍等作為廠房；運送多台機器及原材料來港，經消毒等相關程序後，在香港開始本地生產。人手方面，可通過志願團體、勞工處失業輔導中心、職業訓練局等方面招募。

他們又建議，盡快立法把口罩列為儲備商品，禁止炒賣，穩定供應。