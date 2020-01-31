【武漢肺炎】飲食業稱疫情影響比反修例運動更甚　無口罩不能營業

本港現時已確診十二宗武漢肺炎個案，政府亦呼籲市民減少外出，飲食業界的營業額可謂首當其衝。公民黨立法會議員陳淑莊，聯同幾位飲食業界東主今日（31日）召開記者會呼籲政府封關。 公民黨成員，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，業界現時的情況比起反修例運動更嚴峻，指現時市民不願出外消費，造成市面蕭條， 更稱如果日後武漢肺炎在社區爆發，將有超過一半食肆無法繼續經營。

受疫情影響生意大跌5成

林瑞華指，得知農曆新年有營業的食肆生意因受疫情波及比去年同期大跌五成，而社區食肆原本不受影響反修例運動影響，惟現時也被疫情波及。而旅遊區及旺區因旅客減少而營業額下降，但業主並未減租，認為傳統旺區快將有結業潮。有火鍋店東主稱，飲食業界的營業額普遍因反修例運動跌三至五成，但預料現時疫情會令業界營業額跌五到七成，形容疫情的負面影響為無底深淵。

亦有茶餐廳東主表示，餐廳每月需消耗二千七百個口罩，為了讓員工上班，他要以貴價買口罩，令經營成本增加，而訂購口罩也不幸被扣關，稱如果餐廳沒有口罩存貨時就不會營業，認為小店難維持經營。有泰國菜餐館東主表示曾到泰國訂五箱口罩但其後被退訂，推斷是內地人到當地以高價買口罩，令港人入口口罩的來源收窄，對情況感到困擾。

林瑞華稱，如果政府不封關會導致本港市民人心惶惶，對業界是致命影響，香港也會淪為疫區，重蹈沙士覆轍。他表示如果政府不回應訴求，不排除有進一步行動如呼籲全港食肆熄燈一小時，又批評張宇人在昨日立法會的特別會議中沒有為飲食界發聲。

公民黨立法會議員陳淑莊則駁斥政府不肯封關的理由，指政府可追蹤空運貨物的來源，亦可要求中港司機及自僱人士提供健康證明及相關記錄資料，在封關的同時確保貨運供應。她又引述世衞已經將武漢肺炎定性為「國際關注突發公共衛生事件」，質疑在《國際衞生條例》下，公立醫院能否向染上武漢肺炎的非港人收費。希望政府封關，珍惜醫護及海關前線人員及市民性命。

香港調酒師工會主席侯女士指，現時肺炎襲港，但政府沒有推出有效政策，而經營餐廳更面對高風險，因為無從得知客人從哪裏來。她要求當局推出飲食業界衛生防役指引，協助保障職場及個人衞生。更稱如果政府漠視港人性命，工會會有集體行動包括罷工，而工會也會支持並跟隨醫護罷工。

