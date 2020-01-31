【武漢肺炎】93%會計從業員冀暫停往內地公幹　僅一成僱員獲准

武漢肺炎於內地肆虐，經常需要到內地公幹的會計界從業員可能要面對感染風險。會計界公會「香港會計手足工會」今日（31日）召開記者會，並發布就會計界從業員職業安全及武漢肺炎的問卷調查報告。 報告顯示，截至本月28日，僅有10%受訪僱員毋須到內地公幹，14%人容許在家工作，以及8%僱員從內地公幹回港後需自我隔離。香港會計手足工會籌委會代表George表示，會計界不取消僱員出差安排，是將員工置於極大風險當中，而許多會計界從業員在過年前被安排假期後到內地工作，並對此情況感到憂心。

立法會會計界議員梁繼昌表示，會計界從業員 流失率高，人力資源珍貴。而如果員工感染，會令公司所有員工都接受隔離，認為僱主不值得冒險。(劉錦華攝)

本次調查於本月26日到28日進行，並收集到1,011位會計界從業員的意見及工作安排，當中有七成是會計或核數公司僱員，商營機構佔兩成，其餘為政府或非政府組織僱員。問卷結果顯示，最多受訪者認為僱主就武漢肺炎應採取的措施為暫停到內地公幹的安排，有93%受訪者同意此措施，其次有88%受訪者認為應提供口罩及其他個人防護用品予僱員，85%受訪者則認為僱主應容許僱員在家工作。

不過George表示，此份問卷是在本月28日截止，當時政府未宣布公務員在家工作安排，內地也未公布延長新年假期，因此當時會計界僱主未有作出相應防疫安排。他補充，這反映政府牽頭採取防疫工作能有效令商界僱主跟隨。

近半人需在新年後到內地公幹

另外，在需要到內地公幹的會計界從業員受訪者中，有近一半人稱需要在農曆新年後要到內地公幹。當中有88%需到內地工作的受訪者稱非常擔心疫情，同時有87%受訪者擔心會被從內地返港同事傳染武漢肺炎。George表示會計界從業員出差時間長，平均要出差一到三星期，屬於受感染高危一族，也不排除內地會實施交通管制，認為暫停到內地公幹能保障港人。雖然有公司現有新安排如延遲公幹，但George表示依然收到個案指需要到內地公幹，反映僱主輕視疫情及反應遲緩，也未有明確交待取消或延遲安排。

會計從業員Judy分享其工作狀況時表示，她被安排到2月中到廣州工作，擔心會感染武漢肺炎，公司又沒有實際保障。雖然公司現時已經延長假期及安排彈性工作，但不能保障在內地工作的人員，一但染病也沒有支援。而如果內地封關，更加會無法返港。她建議以速遞文件及電郵溝通等方式取代親身到內地工作。

梁繼昌：人力資源珍貴不值得冒險

工會呼籲，會計界僱主應盡快停止所有內地工幹直至疫情結束，並向僱員提供在港及在家工作的支援。政府也應採取主動，協調港交所（0388）、稅務局等機構，並與會計界持分者商討幫助會計界的行政安排等。

立法會會計界議員梁繼昌表示，會計界從業員 流失率高，人力資源珍貴。而如果員工感染，會令公司所有員工都接受隔離，認為僱主不值得冒險。他又指，於內地有業務或於內地上市的公司需要在3月向港交所呈交已審查的財務報表，他也向證監所了解過能否推遲此死線，避免會計人員要急於到內地公幹。

深水埗區議員、大律師劉偉聰稱按他看法及根據職業安全條例，如果因此自身安全考慮而拒絕僱主要求到內地公幹， 並不構成被解僱的理由。