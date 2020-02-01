【武漢肺炎】獲義工聯盟捐贈5萬個口罩　民建聯議員早上瞬即派完

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，市面口罩「一罩難求」。香港義工聯盟日前表示，動用千萬元購入10萬個口罩，免費派發給有需要的基層市民。民建聯多名立法會議員今早(2月1日)在全港多個地點免費派口罩，又呼籲有足夠口罩應付短期需要的市民，能把多餘的口罩轉贈給身邊有急切需要的人。 民建聯在Facebook發帖說，獲義工聯盟捐贈5萬個口罩，今早在全港多個地點已免費派發完畢，由於數量不多，難以應付廣大市民的需求，只能略盡綿力，與大家共渡時艱，希望大家諒解。

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從圖片中可見，民建聯各議員都在自己所屬的選區中派口罩，其中黨主席李慧琼聯同柯創盛在牛池灣街市外派口罩，副主席張國鈞則在太古派口罩，另一副主席陳克勤在上水派口罩，鄭泳舜在長沙灣派口罩等。

民建聯說，他們正努力接洽各地供應商，爭取在短期內有口罩運抵本港。屆時會以適當途徑，轉贈予市民。同時，他們繼續要求政府做好以下事項，不能依靠民間自救：