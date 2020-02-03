【武漢肺炎】醫護罷工　楊諦岡：非緊急手術減半　林正財：非樂見

武漢新型冠狀病毒肺炎在香港已有15宗確診個案，醫管局員工陣線今（3日）發起一連5天罷工，要求政府立即封關。行政會議成員林正財在港台節目《千禧年代》時表示，所有工業行動不是大家樂見的事件，因會影響病人服務。 林正財稱，病菌無疆界，任何人都有機會感染，相信社會對減少出入境人數沒有分歧，強調此舉政府已有相應行動。他又指，政府與醫護人員一樣想抗疫，兩者目的沒有分岐，期望罷工的醫護人員會明白。

林正財指，政府與醫護人員一樣想抗疫，兩者目的沒有分岐，期望罷工的醫護人員會明白。（資料圖片）

林正財提及，「封關」兩字「好容易講」，但當中含意不是每人都明白，他稱有香港市民以為事不關己，「係就封人哋，但自己就用緊對腳行上去上面（回內地）」，強調這樣絕不理想，他呼籲市民這段時間如非必要，不要回內地。

現時政府呼籲從內地返港的市民自我隔離14天，但外界質疑有人隱瞞病情或未做足隔離工作。被問到以法律角度要求他們隔離是否可行？林正財指，循法律途徑要求是最好的方法，但強調現時「未行到這步」，暫時會以強力勸喻的方式。

另外位於饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」，將用作針對新型冠狀病毒肺炎疫情的檢疫中心，安排與確診患者有密切接觸及沒有病徵者入住，惹來附近的居民不滿，連日發起抗議行動。林正財希望居民冷靜，不要受情緒主導，他強調隔離者並不是病人，重申「六個階磚位距離已足夠不會傳染」，「我們好科學，我們是聽取專家意見，專家說適合隔離就適合。」

楊諦岡稱，受罷工影響，今日會削減逾五成非緊急服務和手術，他對病人感抱歉。（醫管局網站）

楊諦岡：今日會削減逾五成非緊急服務和手術

醫管局聯網服務總監楊諦岡在同一節目表示，重大事故協調中心由今早起一直監察醫護人員罷工情況，他稱急症室有少部分員工請假，與平日相若，強調服務維持正常，稍後會監察病房和門診的請假情況。

楊諦岡稱，受罷工影響，今日會削減逾五成非緊急服務和手術，他對病人感抱歉。對於醫護人員的罷工，他指減少人流有助應對疫情是大家的共識，他和醫護人員的方向一致，亦希望能與工會會面。被問到政府對「封關」的回應，他僅稱一直有與政府溝通，又指數據顯示仍有不少港人通關。