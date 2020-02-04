【武漢肺炎】林鄭「限罩令」惹非議　陳凱欣：口罩戴咗唔好亂除

特首林鄭月娥連續兩日沒戴口罩現身公開場合，她今 （4日）早出席行會前解釋，由於口罩供應緊張，必須謹慎使用，政府應帶頭將口罩留予醫護人員及安老服務人士優先需要，故官員無特別需要不准戴口罩，更指「戴咗都要除返」，言論引起社會反彈。 前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣在Facebook發文反駁林鄭說法，她指抗疫工作當前絕對不可以亂發佈錯誤訊息，希望政府能夠多聽意見，「更重要是避免製造不必要的混亂，讓社會得以上下一心，齊心抗疫。」她特別提醒口罩「戴咗就唔好亂除，因為除咗都用唔返。」

行政長官林鄭月娥。（鄭子峰攝）

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀則在口罩問題上與林鄭「同聲同氣」，她認為戴口罩只是防疫其中一種手段，更重要是注重個人及家居衛生，做足預防措施。又表示在供應短缺的情況下與其向市民派口罩，不如留給有需要的人。

林鄭月娥今早在記者會上表示，已向公務員發內部指引要求所有部門要按三種基準佩戴口罩，包括生病、從事接觸人群的前線服務，以及需要前往人群密集的地方，如不符合以上要求不准戴口罩。特首辦事後發聲明澄清，指該內部指引不適用於公務員同事自備的口罩，政府亦沒有要求同事不可佩戴口罩。