【武漢肺炎】超市食米搶購一空　邵家輝：已聯絡米業界證供應穩定

武漢肺炎疫情持續，市民除了四出搶購口罩外，一些超級市場貨架上的食米亦被搶購一空。立法會批發及零售界議員邵家輝表示，已聯絡由本港米業界四個商會組成的「香港米業界聯絡中心」，獲確定本港的食米供應穩定，市民無須恐慌搶購。

邵家輝指，據米業界的代表所述，根據本港法例《儲備商品條例》，食米是儲備商品，即一直已貯存足夠的儲備存貨，可供全港市民在一段時間內食用，而事實上，供應商一般亦會貯存比法定要求為多的存貨，而且進口來源充足，所以食米供應一直保持穩定。

邵家輝表示，近日一些零售店鋪貨架上的食米被搶購一空，是因為有太多市民擔心肺炎疫情，而出現一時爭相搶購，加上農曆新年假期緣故，供應商未及即時向零售商送貨補充，才出現此短暫現象。他呼籲市民無須過於擔心，以免再出現恐慌性搶購情況。

林鄭月娥出席行會前主動表示，政府不斷透過商經局與批發商、零售商保持聯絡，強調食物、必需品以至其他貨品的供應並無出現短缺，希望市民放心。（鄭子峰攝）

林鄭：口岸管制措施不影響貨運 食物供應無出現短缺

特首林鄭月娥今早（4日）出席行會前亦主動表示，口岸管制措施是以客運服務為管控基礎，不會影響貨運。她又指，超級市場貨架清空的情況，主要是因為來不及入貨、上架，政府不斷透過商經局與批發商、零售商保持聯絡，強調食物、必需品以至其他貨品的供應並無出現短缺，希望市民放心。