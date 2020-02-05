【武漢肺炎】澳門停賭場半月　立會議員區錦新：社會反應正面

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，澳門特首賀一誠昨日表示，因有可能發生人傳人感染，宣布今日（5日）凌晨起將暫停賭場及相關業務運作半個月。澳門立法會議員區錦新今（5日）接受港台節目《千禧年代》時表示，這次是是繼去年颱風後，政府第二次宣布澳門賭場，他稱社會普遍對此感正面，強調若賭場仍持續運作，會威脅到數萬名博彩業員工的安全。

澳門特首賀一誠昨日表示，因有可能發生人傳人感染，宣布今日（5日）凌晨起將暫停賭場及相關業務運作半個月。（資料圖片/梁鵬威攝）

賀一誠昨表明澳門不會封關，因會令所有內地人及澳門人不可以進出，亦會影響糧食等供應。區錦新亦認為以人口管制，針對非本地居民限制入境較合理，因為即使人流減少，物流同樣需要運作。區錦新提到，現時有三分一的外勞於澳門工作但在珠海居住，人流相當龐大，故政府現時想方法，其中希望他們僱主能夠安排在澳門住宿，避免他們兩地穿梭。

對於如何評價澳門政府的抗疫工作，區錦新稱有正面評價，如政府在處理口罩供應方面，每名市民每十日有十個配給，即使未必完全充足但有足夠使用。同時他稱賀一誠早前表明，若疫情惡化有機會暫停賭場，結果澳門日前出現本地個案後，賀一誠即兌現承諾立即暫停賭場，令到民情穩定。