【武漢肺炎】專家警告政府須應變抗疫　否則醫療體系或崩潰

武漢肺炎疫情惡化，本港懷疑感染及確診人數持續增加，更開始出現本地感染個案。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今（5日）接受港台節目《千禧年代》時表示，單靠旅遊史和接觸史，不能找到輕微病徵病人，他相信社區肯定已有相當個案，本地開始出現傳播，要視乎短時間內個案會否急增。梁子超又指，政府必須有所應變，否則醫療體系有機會崩潰。

梁子超表示，單靠旅遊史和接觸史，不能找到輕微病徵病人，他相信社區肯定已有相當個案，本地開始出現傳播，要視乎短時間內個案會否急增。（資料圖片）

梁子超續說，醫院需重新定位如何處理病人，包括分流和隔離等都是刻不容緩。他強調若醫院出現交叉感染，將會是防疫工作的一大挑戰，「不能夠保護人員等於不能保護病人。」梁子超又指，在大型傳播時，難以發現傳染源和隔離接觸者，故只可加強人與人之間的距離，「宜散不宜聚」。他稱若不夠口罩使用，亦可使用棉質口署最低限度減低傳染源。

特首林鄭月娥昨日表示，基於口罩供應有限，已向各部門發內部指引，如果有病、進行前線工作或在人多密集地方才佩戴口罩。梁子超稱，林鄭的呼籲符合公共衛生準則，但若是僱主命令僱員則有商榷餘地。他提及，不少人仍然需要乘坐公共交通工具上班，符合人多的定義，故都需要使用口罩。

政府早前宣布，14天內曾經赴湖北省的香港居民，必須進行家居檢疫，禁止離開指定處所，並須戴上電子追蹤手環。（圖片經過放大處理／李澤彤攝）

電子追蹤手環沒設GPS 黃志光：不希望侵犯相關人士私隱

政府早前宣布，14天內曾經赴湖北省的香港居民，必須進行家居檢疫，禁止離開指定處所，並須戴上電子追蹤手環。副政府資訊科技總監黃志光在同一節目表示，電子追蹤手環不容易脫下，同時與手機連接，若有手環離開感應範圍，會即時通知衛生署和警方跟進。他稱現時暫有24個家庭接受檢疫。

對於為何沒有在電子追蹤手環設GPS(全球定位系统)？黃志光稱，因為要考慮不同因素，其中不希望侵犯相關人士的私隱，同時若開啟GPS定位，實際操作時耗電量亦會較高。黃志光稱，現時創科局已準備500個電子追蹤手環，若有需要可提高生產，預料短期內可增加1000個。