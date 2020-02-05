【武漢肺炎】深水埗區會反對翠雅山房作檢疫營　政府：選址合適

新型肺炎全城關注，多個區議會召開特別會議討論防控疫情。深水埗區議會今日(5日)下午開會通過動議，反對徵用美孚翠雅山房作隔離營，會上要求政府交代有關安排。 食物及衞生局副局長徐德義強調，確診病人、懷疑病人及密切接觸者風險有分別，又指檢疫中心的執法人員，不會讓檢疫人士離開。 徐德義亦表示，政府對其他隔離營選址建議持開放態度，但考慮需時，強調翠雅山房可於短時間騰空，山房作為前醫院，衞生環境亦算適合，而政府本身的3個檢疫隔離營單位已接近飽和。

由公民黨提出的動議指，政府就使用美孚翠雅山房作隔離檢疫營的整個過程中，並未徵詢區議會意見。 公民黨李俊晞指，政府有不少更為適合的地方，如眾多渡假村等，認為翠雅山房與民居過於接近。

李俊晞於徐德義離開會議時，邀請他周六（8日）下午3時到美孚與居民會面，親自解說，不過徐德義未有正面答應。特別會議亦要求政府穩定本港口罩供應，執行禁止來自疫區旅客等措施，加強防疫。

會議亦作出特別安排，所有人進入會議室前要先以搓手液搓手及量度體溫，傳媒全部要登記，以作追蹤，會議亦不設公眾席。

食衞局副局長徐德義表示，美孚饒宗頤文化館的翠雅山房用作隔離營，已考慮它與民居距離較遠。（黃寶瑩攝） 徐德義: 翠雅山房遠離民居選址適合 徐德義回應議員時解釋確診與高風險人士的分別，指確診病人要在醫院隔離治療；高風險人士則以檢疫安排，隔離14日觀察有否被傳染。他強調，使用隔離營的人士並非確診患者，任何人士如出現有需留意病徵，會被送往醫院。 徐德義又指，希望大家理解，接受檢疫人士的風險，與確診病人有所不同。他又指，檢疫人士出入有醫護人員陪同，亦有專車接送，中心24小時有執法人員看守，不接受檢疫令的人將有刑罰。 徐德義指，政府現時3個檢疫中心提供合共97單位，當中80個已在使用，只餘少單位，加上懷疑個案繼續增加，每一個案的密切接觸者數字都有繼續上升。 至於翠雅山房，徐德義指政府認為地方選址適合，因相對遠離民居，而且間隔及設施適合，又指翠雅山房前身曾是醫院，衛生環境亦適合作隔離檢疫營。

深水埗區議會通過動議，反對徵用美孚翠雅山房作隔離營。（黃寶瑩攝） 民建聯：不明白政府隔離營準則 民協譚國僑表示，社區、市民都對政府處理抗疫並不信任，又指政府沒有向18區區議會的正副主席解說，認為在此情況下，區議會難以為政府背書。 民建聯議員劉佩玉指，她不明白政府使用隔離營的準則為何。民協何啟明指，連作為政府夥伴的民建聯，都表明不理解政府做法，足以証明政府的解說工作嚴重不足。 徐德義回應指，將潛在風險人士集中處理，不會提高有關病人的風險，保證如有人士逃走，一定能夠成功尋回他們，又說24小時有執法人員看守的地方，無需使用家居隔離使用的GPS監察裝置。

通過動議反對以翠雅山房作隔離營

深水埗區議會主席楊彧問政府，為何不事先詢問區議會及居民意見。徐德義回應指，政府理解有需要加強溝通，但各個步驟需時，政府處理工作的時間亦緊迫。

公民黨伍月蘭及民協何啟明分別動議，要求政府立即封關，並反對使用翠雅山房作隔離檢疫營。兩個動議均獲22人贊成、無人反對，2人棄權下獲得通過。

至於全港口罩供應不足問題，房屋署物業管理總經理凌菊儀指，他們會確保清潔工、保安等有足夠口罩使用。她又指，深水埗區已出現確診個案，已立即安排人手到有關地點深度清潔。

會議最後階段，獨立的劉偉聰動議加入議程，討論近期警方針對美孚居民抗議政府使用翠雅山房作隔離營時的執法行為，獲在席議員通過。

深水埗民政事務專員李國雄指，由於疫情嚴峻，希望會議維持在4小時內，並盡量專注討論疫情。最終動議無人反對下獲通過，並由當晚在現場被捕的公民黨伍月蘭提出動議，要求警方「停止濫用暴力」及「不尊重居民和平示威」等，動議趕及在6時半前獲通過，整個會議剛好不超過4小時。