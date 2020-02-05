【武漢肺炎】林鄭否認反應遲緩：話我做得慢或快都唔合適

行政長官林鄭月娥今(5日)就新型冠狀病毒最新疫情會見傳媒，記者會上她被多次問到會否認同政府的防疫措施來得過慢。 林鄭月娥表示，政府自上月宣佈把武漢肺炎列為須呈報疾病後，一直持續跟進疫情發展，包括聽取本地專家及海外專家的意見，以確保減低疫情在香港爆發的可能性。她表示政府在每一階段評估最新應對措施，而情況一直變化，「因此無論說防控措施是過慢或領先，都不是合適的評論。」

澳門政府在1月22日年廿八已經公布，指定藥房以身份證登記購買口罩，每人可購買10個，10日後再可再次購買，確保人人有口罩。（新華社）

行政長官林鄭月娥今(5日)就新型冠狀病毒最新疫情會見傳媒，再公布多項措施，包括強制所有由內地抵港的人士接受檢疫14天，但未有答允全面封關。現場記者至少三次問特首會否認為政府的防疫措施來得太慢。

其中英國獨立電視台記者向林鄭月娥提到，外界批評港府在今次防疫戰中反應遲緩，問她是否同意假若有及早行動香港會更為安全? 又指美國航空已宣布停飛往來香港的航班，部分國家甚至限制香港護照人士出入，港府會否擔心香港最終落得和中國一樣被國際孤立的局面。

林鄭回應強調，港府自開始已保持高度警覺，包括成立專業顧問團，不斷評估不同因素，盡量減少病毒傳播機會。她否認指政府反應遲緩的批評，「如果話我做得慢或快都唔合適」。

武漢肺炎疫情在上月初在內地爆發後，港府被外界批評在各項防疫工作中慢半拍，尤其拿香港和澳門比較之下。香港和澳門先後在1月22日及23日出現首宗當地確診個案，澳門特首賀一誠當日召開記者會宣佈一系列防疫措施，包括為澳門市民訂購口罩、拒絶發燒的旅客出入境等。而港府在25日宣佈跟進措施。