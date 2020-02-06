【逃犯條例】台灣封關陳同佳自首無期？管浩鳴：疫症紓緩後再解決

因應武漢肺炎疫情持續擴散，台灣不斷提升防疫措施，陸委會今天（6日）宣布，自周五（7日）零時起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」。 涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的香港青年陳同佳去年10月23日出獄至今已三個多月，仍未赴台灣自首。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴回覆《香港01》查詢時表示，相信港台兩地都把抵抗疫症放於首位，一切都等疫症有所舒緩後再解決。

台觀光局在2月6日宣布即日起禁止台旅行團赴港澳，中途轉機除外。（中央社）

陳同佳在10月出獄後，表示會先與家人相聚，管浩鳴當時說，會整理和分析不同資料，與陳同佳父母商討，亦會邀請台灣律師來港或開視象會議，若有確實赴台時間會通知傳媒。

惟隨武漢肺炎疫情持續擴散，台灣一再收緊入境政策，陸委會今天（6日）宣布，自周五（7日）零時起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）。港澳居民在周五前已取得台灣有效入出境證件、已持有台灣效期內居留證或自香港、澳門以外國家（地區）來台者，入境後均須依「具感染風險民眾追蹤管理機制」居家檢疫14日。