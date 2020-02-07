【武漢肺炎】立法會取消下周三大會　保留拒絕發燒者進入大樓權利

立法會大會原訂下周三（12日）復會，但立法會主席梁君彥今日去信各議員，指由於未來兩星期是本港抗疫的關鍵時刻，若如期舉行會議，將有數百名人士在立法會大樓內工作，增加疫情擴散風險，因此決定取消當日的立法會大會，而原訂於上述會議處理的所有議程事項（包括質詢及議員議案），將會延擱至下一次立法會會議處理。

立法會秘書處表示，因應立法會轄下多個委員會主席的指示，原訂於2月10日至14日期間舉行的委員會會議，亦不會舉行。