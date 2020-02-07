【武漢肺炎】立法會取消下周三大會　保留拒絕發燒者進入大樓權利

撰文：彭焯煒
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立法會大會原訂下周三（12日）復會，但立法會主席梁君彥今日去信各議員，指由於未來兩星期是本港抗疫的關鍵時刻，若如期舉行會議，將有數百名人士在立法會大樓內工作，增加疫情擴散風險，因此決定取消當日的立法會大會，而原訂於上述會議處理的所有議程事項（包括質詢及議員議案），將會延擱至下一次立法會會議處理。
立法會秘書處表示，因應立法會轄下多個委員會主席的指示，原訂於2月10日至14日期間舉行的委員會會議，亦不會舉行。
立法會主席梁君彥今日去信各議員，決定取消下周三（12日）的立法會大會。（資料圖片）
梁君彥表示，留意到至今日（7日）為止，立法會轄下多個委員會的主席已決定將近期（包括下星期）舉行的會議改期或取消。近日他亦收到22位議員的聯署函件，認為立法會大樓有必要進一步加強防疫檢疫措施。
立法會秘書處表示，將提升防疫措施，並會實施以下特別安排：
(a) 立法會綜合大樓於每天晚上8時至翌日早上7時關閉，大樓使用者須在晚上8時或之前離開；
(b) 強烈勸喻在過去14天曾到訪內地或從內地抵港的人士，不要進入綜合大樓；
(c) 所有進入綜合大樓的人士（包括議員、公職人員、議員的訪客、議員的職員、秘書處職員、服務承辦商職員和傳媒代表等）均需進行體溫檢測。秘書處保留權利，拒絕讓不肯接受體溫檢測，或體溫高於攝氏37.5度的人士進入大樓；及
(d) 關閉議員入口2及天橋入口。
立法會秘書處表示，綜合大樓所有公共服務，包括公共申訴辦事處、圖書館和檔案館將繼續暫停服務。除負責維持秘書處基本運作的職員和值勤人員外，其他職員則留在家中工作。上述措施暫定實行至下周日（2月16日）。