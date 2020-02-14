【武漢肺炎】曾俊華籲港人自救　片中多句說話　處處戳中林鄭要害

香港人近日在武漢肺炎疫情陰霾籠罩下，人心惶惶，不僅全城瘋搶口罩，大米、廁紙等生活所需皆搶購一空。 前財政司司長曾俊華今(14日)透過其facebook專頁發表影片講話，稱「香港現在正值抗疫的關鍵時刻」，呼籲港人要自助、自救和自強，齊心抗疫。 然而，曾參選特首的曾俊華在影片中，以當年沙士情況作開場白，說「我見到嘅係所有香港人企喺前線一齊抗疫，當時大家面對香港嘅健康，香港人係好努力發聲大家都會聆聽，大家都會不停改善，大家都會奮不顧身保護香港」，再加上片中一名青年稱，「可惜宜家再無同步，只有香港人自己一個過冬」，觀乎現時社區各界均批評特首林鄭月娥政府抗疫不力、沒有聽取民意，沒有把港人健康放首位等，曾俊華片中的句句說話，似乎處處戳中林鄭要害。

曾俊華指自己雖已經離開政府一段日子，但香港正值抗疫的關鍵時刻，「每當環境越脆弱，我們就越要發揮自身的影響力，繼續向前走，大家要自助，自救和自強」，又稱「香港人的天職，就是保護自己、保護家人，以至其他香港人，這是理所當然的」。

影片中更請來幾名青年，以當年沙士的情況，再論述當今港人抗疫的情況。有青年慨嘆，當年沙士去偷偷去卡拉OK唱《同步過冬」，惟「可惜宜家再無同步，只有香港人自己一個過冬」。

另外有青年衽片發放正能量訊息，相信香港人，相信每人都會盡力去做，「我哋一定要守到最後」。

片末，曾俊華說，「我哋一定可以打贏呢場仗」，「外面環境越脆弱，我哋越要放大自己嘅你影響力，我哋要行前一步，大家要守望相助 要自購自強自己嘅香港自己去保護」。

