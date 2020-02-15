【武漢肺炎】聶德權指接回滯留港人　需確保有足夠檢疫中心

武漢新型肺炎疫情持續，10名香港人在武漢確診新型肺炎，而當地目前仍有若2200名港人滯留。 政制及內地事務局局局長聶德權今早(15日)在電台節目中表示，政府一直在研判接回滯留港人的可能性，但需確保香港有足夠檢疫地點容納該批人士，亦需與湖北省政府協調交通安排，才能啟動方案。他又指相比2003年的沙士，現時社會對政府信任度低，政府除了處理疫情，亦要處理政情，增加抗疫難度。

聶德權指政府不僅需要面對疫情，還要處理政情，增加抗疫難度。（盧翊銘攝）

聶德權表示，從接到武漢港人求助的第一天，政府便就接回當地滯留香港人展開評估及準備，而制定方案時主要考慮公共衛生風險以及實際可行性，「人數那麼多的話，一大群人移動到香港的風險是如何，是好了還是差了，回港後這批人士一定要進行檢疫，檢疫地點是在哪裡？」

他指如果接回滯留港人，按一班飛機的載客量估計，則每批若200人，但前提是確保香港有足夠的檢疫中心及空間容納他們，若政府能一次過提供超過200個位置，才可能分批處理隔離。而香港現時未有足夠檢疫中心。

內地確診感染新型冠狀病毒肺炎的人數已經超過44,000人，武漢的醫院物資短缺。（Chinatopix 美聯社）

就部分人對檢疫中心的選址有不滿，並採取激烈暴力手法破壞，聶德權呼籲社會各界理解團結，指現時疫情比起2003年的非典型肺炎難處理，因當年能團結抗疫，但目前社會對政府信任度低，當局不僅要處理疫情，還需處理政情。

就郵輪是否一個可考慮的隔離點，他指需待專家評估船上的通風系統，加上早前有郵輪出現傳染情況，因此需審慎考慮。反之，公屋則是比較合適的地點，因有獨立房間及洗手間，亦不存在通風的問題。

另外就口罩供應情況，他強調政府目前已是通過多渠道直接採購，並非坊間所講的落標方式，惟目前全球均短缺因此採購有難度，他又指政府並沒有如坊間所講般囤積口罩，但政府在壓縮政府部門的需求後，仍需為檢疫中心預留一定數量的口罩，以應付特發事件，例如早前青衣長康邨的緊急隔離；而關口強制檢疫，亦牽涉民政事務處及紀錄部隊等不同部門，他們亦有口罩需求。

他又表示，政府收到的捐贈口罩，均通過非政府機構派回去社群，而懲教署新增的70萬個口罩產量，亦會用作支援清潔工。

港澳辦架構調整 為做事務更有效果

就港澳辦主任易帥，聶德權表示，國務院和香港政府一直有緊密工作關係，目前的人事公佈是港澳辦和中聯辦的架構調整，最終目的是在港澳事務做得更有效果，相信中央對港政策很清晰，即堅持一國兩制原則。