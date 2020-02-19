【財政預算案】回顧03沙士、08金融海嘯救市招數　邊樣可翻叮？

香港經過2019年反修例風波，以及2020年初至今的武漢肺炎疫情，令原已疲弱的經濟雪上加霜。政府將會發表《財政預算案》，社會各界均關注會否大力推出利民紓困措施。 過去十多年，香港經歷多次經濟低潮，包括03年沙士及08年金融海嘯，最終渡過難關。翻查當年的財政預算案，會否找到挽救經濟下滑的解決之道？

沙士過後政府財赤高企 要削減開支

2003年沙士重創香港經濟，失業率上升。2004年的《財政預算案》，卻沒有大手筆派錢，原因在於財政赤字高企，政府要開源節流。

2003至04年，財政赤字為490億元，相當於本地生產總值的4%。《財政預算案》預計，2004至05年度仍有426億元赤字，要採取措施削赤，預計2008至09年度回復財政平衡。

因此，2004年的《財政預算案》並不是加大開支，反而是逐步削減公共開支。例如政府經營開支由2003至04年的2,174億元，逐步減少2008至09年的2,000億元。同時亦制訂開源計劃，例如自訂車牌號碼計劃，發行政府債券等。

2004年《財政預算案》的發債計劃，即「五隧一橋」債券，當中包括青馬大橋及青嶼幹線。（資料圖片）

主力振經濟措施：CEPA、自由行

不過，港府當年也沒有坐以待斃，反之靠「北水南調」提振疲弱經濟。2003年中港兩簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA），貨品進出零關稅，本港服務業亦可根據安排進入內地市場。

同時推出「個人遊」計劃（即自由行），率先讓東莞、中山、江門和佛山居民以個人身份訪港，後來拓展至多個城市。

2003年沙士之後，中港政府推出自由行計劃，自此大批遊客來港消費。（資料圖片）

延續臨時職位 樓按利息扣除額延兩年

至於面向社會的措施，包括撥款12億元延續約1.1萬個臨時職位，又為青少年提供見習、培訓和自僱支援。

雖然面對財赤，2004年的《財政預算案》並無增稅措施，同時延長居所貸款利息扣除額兩年，並預留2億元推動政府、商界和社會福利界合作扶助弱勢社群。

簡而言之，在現今政治氣候下，「個人遊」和「CEPA」模式已不太可能複製，但政府「揼水」開設臨時職位、延長居所貸款利息扣除額兩年等，仍是有參考價值。

2008年，香港面對另一次經濟大衝擊，就是環球金融海嘯來襲，政府又再要推出大量措施支撐經濟。

2008年經濟增長放緩至2.5%，政府預計2009年會萎縮2至3%，失業率有上升壓力。因此，2009年《財政預算案》推出多項措施振興經濟，令預計赤字再度擴大至399億元。

09年斥16億 3年創2.6萬個職位

2009年《財政預算案》預留16億元，用於3年內創造6.2萬個工作及實習機會，當中包括口強勞工處為失業人士提供就業支援、大學畢業生實習計劃、樓宇更新大行動、籌辦活動吸引旅客、舉辦東亞運等。

政府當年推出多項措施拓展經濟，包括推廣香港為亞洲美食美酒中心、推動會展旅遊、預留3億元支援創意產業等。

2009年財政務算案推行樓宇更新大行動，亦是提供就業機會的措施之一。（資料圖片）

加快基建上馬 大增社福開支

而2009年《財政預算案》的矚目措施，是加決推動基建工程上馬，2009至10年度基本工開支增加至393億元。

當年的財政預算案大增社福開支，包括3年內向醫管局資助遞增8.7億元，預留8.4億元加強醫療服務，增撥3,700萬元經常撥款予安老院舍，另有5,500萬元經常撥款用於增購650個資助安老宿位等。

減稅6000元並減差餉 帶頭減租3個月

個人「派糖」方面，2009年《財政預算案》一次過寬減2008至2009年度50%薪俸稅及個人入息課稅，上限6,000元。同時延長凍結各項與市民相關的政府收費至2010年3月31日。

物業相關方面，當年寬免2009至10年度首兩季差餉，每月每季上限1,500元。此外亦減少大部份政府物業及土地短期租約20%租金，為期3個月。

全民派錢並非兩次經濟危機之下推出

值得留意的是，兩次經濟下滑後並沒有全民派錢，全民派錢6,000元是要到2011至2022年度，在前一年度錄得713億元財政盈餘之後派發的。

而當年的新招如CEPA、自由行，至今已經十分成熟，再拓展下去的邊際效應（Marginal Effect）不大，自由行更帶來舖價高企、滿街藥房的副作用。

至於減稅等措施，雖然亦有一定成效，但政府事先張揚可能會有赤字，如大幅減稅及減少收費，或會令政府收入大減，令赤字大幅飆升。在這情況下，擲錢創造大量工作及實習機會、推動基建、擴大樓宇更新層面、籌辦活動吸引旅客等，或許成為財爺撐就業、撐經濟招數之一。