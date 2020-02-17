【武漢肺炎】眾志：第二批120萬口罩抵港　將透過區議員分發

武漢新型肺炎疫情影響下，全城口罩供不應求。香港眾志較早前從美國購得10萬個口罩，於網上出售，但火速售罄。香港眾志秘書長黃之鋒今日（17日）表示，第二批120萬個口罩已經完成清關運抵香港，稍後由數十位無黨籍及素人區議員代為分發，詳情容後公布。

▼口罩缺貨 全城搶購▼

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口罩載滿三貨車

黃之鋒表示，在多位海外的港人繼續協助穿針引線下，成功在中美洲找尋到貨源，該批口罩足以載滿三輛貨車，在一星期前從洪都拉斯出發，沿經美國邁阿密和台北，轉機好幾次後，成功送達香港，眾志成員已從機場貨運中心取貨。他又指，由於是次採購開支高達七位數字，單靠眾志難以成事，因此有民主派政黨參與共同出資採購。

分發安排方面，黃之鋒指汲取近日經驗，今次出資所購買的口罩，會透過大概幾十位無黨藉及素人區議員，幫忙將口罩交到市民手上。各議員轉售或分派的方式或有不同，將在取貨後陸續於專頁公佈，籲公眾耐心等候。

黃之鋒又提到，訂購過百萬口罩已相當不容易，但明白到民間搜購可以供應的數目，仍遠遠不足以追上街坊需求，呼籲各位居民諒解區議員的難處。他指，眾志於未來數個月，會繼續動用全球國際連結的網絡，持續搜羅各類資源，實行民間自救。