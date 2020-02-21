【武漢肺炎】工聯會生產線有資助？ 　陸頌雄：口罩只送不賣

立法會財務委員會今天（21日）審議300億基金抗疫防疫基金撥款，當中建議為私人機構設立本地外科口罩生產線提供資助，每間廠房只要設立一條外科口罩生產線，便可獲資助最高 300 萬元，其後同一廠房每額外設立多一條生產線可獲額外資助最高200萬元 。 民主派擔心資助有利益輸送的嫌疑，其中民主黨尹兆堅要求政府交代工聯會口罩生產線會否得到資助。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，資助計劃並無為機構設限，強調只會審核相關機構能否建立生產線。民主黨林卓廷則要求政府交代，會否獲資助的口罩生產線制定毛利率，邱騰華表示會按生產成本決定採購價格。

張建宗率一眾局長到立法會回應議員質詢。（羅君豪攝）

政府一年包銷4.8億口罩

防疫抗疫基金建議為私人機構設立本地外科口罩生產線提供資助，每間廠房首條生產線可獲資助最高300萬元，其後同一廠房每額外設立多一條生產線，可獲額外資助最高200萬元，每條生產缐須每月至少生產50萬個口罩，整個計劃的資助上限為20條生產線。政府承諾向每條生產缐每月採購最多200萬個口罩，一年最多從所有生產線採購4.8億個口罩，假設每個口罩售價為3元，有關開支為14.4億元。

公民黨黨魁楊岳橋要求政府交代政府包銷的口罩如何分配，會否將口罩分配予醫管局和醫護前線。邱騰華表示，若計劃全面實施，政府、醫管局每月分別需要800萬和1千萬個口罩，連同清潔工、非政治機構等共需二千萬個口罩。

公民黨另一名議員陳淑莊就質疑，政府以平均每個口罩3元的價錢包銷是過高。邱騰華表示，有關定價是假設數字，最終的購入價，仍要與有關生產商因應成本再討論。

資訊科技界莫乃光關注資助是否先到先得，他指有政黨稱有八條生產線，質疑會否有利益輸送之嫌，又指現時口罩生產商最擔心不是錢的問題，而是有否足夠物料。邱騰華則表示，「唔會理佢乜嘢機構」，只會視乎生產線何時納入生產和其生產標準。

陸頌雄斥民主黨酸溜溜

林卓廷問及，口罩生產線的資助會否包括資助租金、薪金和雜費。邱騰華指會資助主要生產元素，至於會否資助廠商請人，邱則稱未能確認。尹兆堅要求政府交代工聯會口罩生產線會否得到資助，商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，資助計劃並無為機構設限，強調只會審核相關機構能否建立生產線。

工聯會陸頌雄反駁泛民，指工聯會得到有心人幫助建立口罩生產線，加上有很多有心人開始生產口罩，令口罩價格已有所下調，因此希望市民支持任何政策支持本地口罩生產。陸頌雄稱對林卓廷的言論感到遺撼，強調工聯會口罩「唔使兩毫子」，只送不賣，把口罩送給有需要的人，「唔需要擔心錢嘅問題」，又稱「有啲人唔似我哋工聯會咁實幹」，因此很多市民欣賞工聯會，又指若民主黨有心有力，也應開設口罩廠，不用說一些酸溜溜的說話。

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張建宗：完全唔知預算案內容

工聯會麥美娟表示，很多人「唔抵得」工聯會在短時間內能開設口罩廠，強調工聯會生產的口罩「只送不賣」，又指工聯會得到很多社會熱心人士才能生產口罩，又指其黨友何啟明今天所戴的罩，就是黃定光太太、工聯會榮譽會長林淑儀親手造的。

議會陣線朱凱廸則再次要求政府在《預算案》全民派錢。作為港府第二把手的張建宗回應表示，自己完全不知《預算案》內容。朱凱廸續指，若《預算案》全民派錢，市民要花至少數月時間才能取得有關金額，反問張建宗會否把派錢納入防疫基金，馬上向市民派錢。張建宗則表示，防疫基金支援受疫情重創的市民和行業，強調基金「無用過全民呢兩個字」。

工黨張超雄發言時亦怒斥，張建宗作為政務司司長，居然不知下星期的《預算案》內容，「呢個咁樣嘅政府，你唔係講笑呀嘛？」張建宗回應時表示，下周三發表的預算案「真真正正」屬財政司自己的範疇，過往政務司不會干預財政司的工作，強調兩司的工作主軸也是撐企業、保就業、紓民困。

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邱騰華指暫無生產商符合四大條件

新民黨容海恩同樣關注口罩生產問題，問到政府現時有否與任何工廠生產線包括工聯會達成協議和提供贊助。邱騰華表示，在口罩生產上，已委托生產力促進局作為合作伙群，已與約數百名有興趣生產口罩的廠商接洽，邱指出若廠房要得到贊助，需要符合四點條件，包括有合適的機器、原料適合ASTM Level 1、清潔廠房和ISO13485認證，他指出現時無任何一個生產商完全達到上述四項條件。