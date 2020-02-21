【武漢肺炎】教育中心冀獲抗疫基金支援：我們都是教育局半個兒子

早前有補習業界表示，與教育局會面後，獲告知非正規學校不包括在教育局調撥資源支援的範圍內。教育中心聯盟昨日與教育局代表會面，本身是教育中心校長的蘇廸希引述副局長蔡若蓮指，呼籲教育中心向商務及經濟發展局尋求協助。 教育界議員葉建源、工黨張超雄等立法會議員，今早（21日）與教育中心聯盟今早到政總請願，要求政府將補習社及教育中心納入300億元抗疫基金的支援範圍。蘇廸希促請政府向他們提供租金津貼。

教育界議員葉建源、工黨張超雄等立法會議員，今早（21日）與教育中心聯盟今早到政總請願。（周禮希攝）

蘇廸希表示，補習社及教育中心一直都有舉辦課程，補充日校課程不足，亦有體藝培訓等，但蔡若蓮與他們會面時，竟然表示難以協助及資助教育中心這「新奇」的團體，似乎並不希望承認「教育中心」存在。他質疑，政府是否認為承認了教育中心及補習界的存在，或會令政府間接承認日校課程不足。

蘇廸希強調，不少補習社都是教育局的註冊學校，形容他們亦算是「教育局的半個兒子」，本以為與局方開會，代表局方願聽意見，但竟被要求向商經局尋求支援，令他感到相當失望。



葉建源則表示，政府明令要求教育界停業，但家長不懂得如何在家教育學童時，也會想送他們到補習社。（周禮希攝）

張超雄指，補習社、兒童play group，以至興趣班，可令學生課餘培訓興趣，實際上亦有很多小朋友曾參與這些課程，認為是幾乎每一香港家庭的需要，不明白為何當局，可幫助飲食及零售業，但其他各行各業面對經營困難，卻不提供協助。

葉建源則表示，政府明令要求教育界停業，但家長不懂得如何在家教育學童時，也會想送他們到補習社，但教育局，以及食物及環境衞生局要求業界暫停營運，認為政府對他們有道義責任。

梁耀忠指，不少補習界業者急需援助，他們無法支付租金及員工薪酬，因為現時「零收入」。他又指，政府一直忽視此行業對社會的功能，例如雙職家庭靠他們照顧小童。