【武漢肺炎】議員促防疫基金「補漏」　謝偉俊關注夜總會生意慘淡

立法會財務委員會今天（21日）舉行十小時會議，審議300億元防疫抗疫基金撥款項目，各黨派議員認為撥款項目遺漏不少界別和階層。其中謝偉俊關於夜總會和娛樂事業的情況，指馬照跑但「舞無得照跳」，認為是次撥款只協助「有票」的界別，「無票就唔使旨意（撥款）。」

財委會會議原訂分兩節進行，於晚上七時結束，不過財委會主席陳健波在傍晚決定將會議延長兩小時至晚上九時，料會議結束前可投票。（羅君豪攝）

劉怡翔：曾以現金採購口罩

財委會會議原訂分兩節進行，於晚上七時結束，不過財委會主席陳健波在傍晚決定將會議延長兩小時至晚上九時。

謝偉俊指出，是次疫情對於夜總會和娛樂行業造成很大損害，他指出香港賽馬日在疫情下仍能如期進行，可是夜總會「舞無得照跳」。謝偉俊批評，是次基金撥款猶如「有票有幫助，無票就唔使旨意」，形容這是一個殘酷現實，他希望政府下輪撥款能避免此負面印象。

謝偉俊續指，市民不認為300億元撥款對他們有影響，他促政府在《預算案》派錢，全民派錢一萬元，「幫補下市民口罩費都好」，他指出不少熱心社會人士成功採購口罩，形容是「智慧在民間」，又指藝人古天樂、外傭都成功採購口罩，反問為何政府買不到口罩。謝偉俊用盡五分鐘發言時間，官員未有作出回應。

工聯會麥美娟表示，希望政府就民間口罩生產做好統籌，例如成立熱線教廠家如何在本地生產口罩。（羅君豪攝）

工聯會麥美娟發言時表示，希望政府就民間口罩生產做好統籌，例如成立熱線教廠家如何在本地生產口罩。麥美娟指出，很多時全球採購口罩也要用到現金，她擔心若政府拒以現金採購，即使撥款通過也未必能夠購買口罩。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，政府也曾試過以現金直接採購口罩，金額數以千萬計，但由於現金交易存在安全問題，他舉例說，有一次政府到韓國買口罩，金額高達數億韓圜，若要以現金交易，需先匯款韓國再提款，程序繁多。劉怡翔又指，很多團體稱在外國成功購買口罩，劉指這些團體只能購買幾十萬至一百萬個口罩，當然「容易買到」。

張建宗承諾在撥款通過後，每三個月到立法會交代一次基金實施進度。（羅君豪攝）

張建宗承諾每三個月交代一次基金進度

議會陣線毛孟靜要求政府在撥款通過後，定期到立法會匯報運用撥款的情況，經過一翻辯論後，張建宗承諾每三個月交代一次基金實施進度。