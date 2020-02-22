【財政預算案】暗示全民派錢？羅致光籲拭目以待　並料失業率5%

立法會財委會昨日（21日）通過300億元抗疫防疫基金撥款，將有47億元支援前線加班薪酬及購置保護裝備，以及撥款15億元支援本地生產口罩等。基金通過後，下一波政府救市的措施，預料會在下周三（26日）公布的財政預算案中發表，社會及各政黨近日對全民派錢的呼聲漸大。 勞工及福利局局長羅致光今日（22日）出席電台節目時，雖然未有正面回答會否全民「派糖」，但就指疫情牽連甚廣，若要為不同行業及階層設計不同的支援，工作會變得十分複雜，政府會採用簡而快的措施，稱「可能不公平但會很平等」，未知是否會全民派錢。

勞工及福利局局長羅致光今日（22日）出席電台節目時，着市民對新一份財政預算案拭目以待。（資料圖片／李澤彤攝）

立法會財委會昨日審議300億元防疫抗疫基金撥款項目，各黨派議員認為撥款項目遺漏不少界別和階層。羅致光今日出席商業電台節目《政經星期六》時，解釋基金是《財政預算案》的前奏，因為《預算案》按程序最快要5月才能獲通過，故政府想以基金為最急切的行業先作幫助，而旅遊業、飲食業及零售業自反修例運動起，已歷經大半年的風浪。羅致光相信，在《預算案》中可以幫到更多的企業，呼籲社會要將基金及《預算案》視作一套來看。

羅致光又提到，近月經常聽到不同企業倒閉的消息，失業率更以每月若0.1%的升幅增至3.4%，預料升至4至5%的情況很難避免，擔心在市道低落的情況下，對市民造成負面的心理影響，引致不願消費的惡性循環；希望基金有助企業保留員工，令疫情過後「翻身」速度較快。羅致光透露政府會擔起帶頭減租的角色，希望能傳達齊心抗疫的訊息予社會，提高疫情過後經濟的恢復能力。

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未正面回答會否全民派錢 會採用簡而快措施救市

被問到會否全民派錢，羅致光就未有正面回答，卻提到過去一年各個行業及階層，均面對著不同的困難，若要各自為其設計不同的項目，又要確保沒有漏洞讓人濫用資助，會令處理程序十分複雜。羅致光指，政府會採用簡而快的措施，呼籲社會要「包容當中的不公平但會很平等」，似是暗示全民「派糖」的可能性。

惟他又強調，財政司司長陳茂波預計港府將錄得財政赤字，一旦政府財政赤字太大，會影響日後恢復經濟的進度，市民要做好期望管理，但仍可對《預算案》拭目以待。

在昨日（21日）的立法會財委會上，無戴口罩的問責官員，除了邱騰華及陳肇始外，還有勞工及福利局局長羅致光（圖右）。（資料圖片／盧翊銘、羅君豪攝）

堅持不戴口罩：緊跟世衛指引

提到近日的口罩搶購潮，羅致光自言一直堅持不配戴口罩，是緊跟世衛指引，只有生病才有需要配戴，強調政府正努力壓縮使用量，確保前線醫護有足夠供應。他又稱，本港高峰期每日使用700萬個口罩，佔全球每日生產量六分之一，認為這種情況不可持續；但羅致光亦指，明白有人生病時不戴口罩，市民出外時戴上口罩保護自己亦無可厚非。