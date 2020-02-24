【武漢肺炎】涂謹申：武漢取消出城通告不礙港人撤離　

武漢市今早（24日）一度公布容許滯留武漢的外地人士出城，惟數小時後，疫情防控指揮部稱，有關通告是未經指揮部研究和主要領導同意下發布，通告無效。 民主黨立法會議員涂謹申表示，不少滯留當地的港人對消息感疑惑，但他認為通告無效不等於滯留者回港無望，因為他得悉港府早在該通告發出之前，已為港人申請離開的通行証。

民主黨立法會議員涂謹申表示，收到一名滯留武漢的港人孕婦求助個案。（資料圖片）

港府正申請通行證 讓滯留港人離開

涂謹申表示，市民關注滯留湖北的特別需要人士，他建議港府如掌握大眾關心的資訊，應該披露，認為有關疫情判斷的資訊，不涉及私隱。

至於武漢市疫情防控指揮部的通知被取消，涂謹申表示，據他了解，在有關通知今日之前，港府已向內地申請通行証讓港人離開，故不會擔心通告被取消，是否影響港人回港。

涂謹申又引述特首林鄭月娥早前指，在湖北的未撤離港人，並非因中央或地方政府阻撓而無法離開。他亦分析，既然其他國家都已成功撤僑，而滯留港人不比外僑多，加上處理港人事務會對武漢政府造成負擔，相信內地政府沒有理由希望留住滯留港人。

涂謹申認為，只要林鄭願意作出政治決定，讓港人撤離，就可以做到。他又說，得悉港人當中，對滯留人士有帶同情者，亦有人指他們本身不應返回內地，而據他了解，幾個滯留家庭本來都打算在1月25至26日回港，並非打算長期逗留。

安排滯留人士返港方面，涂謹申建議讓孕婦、照顧者、長者、幼兒等獲首先安排回港。他亦提到，有一個個案是小童的媽媽被困內地，得悉該小童的心理受困擾，他認為亦可列作優先撤回人士，而政府亦初步向他表示做法合理。