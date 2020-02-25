趙家賢遭咬甩耳　疑兇平賣太古城　趙入稟高院成功阻轉移資產

去年11月3日晚上，民主動力召集人、民主黨東區區議會議員趙家賢在太古城警民衝突中，協助調停期間遭一名中年漢咬甩部分左耳廓，未能成功接駁，造成永久性創傷。該名男子在現場意圖攻擊其他市民，導致另外4人受傷。 趙家賢今（25日）表示，上周透過傳媒報導得悉行兇者透過委託人，割價變賣位於太古城的住宅單位，將於本月25日完成交易。 他經諮詢律師團隊後聯絡另外三名太古城遇襲事件受害者，以聯合入稟的方式向高等法院申請緊急禁制令，防止行兇者轉移資產，並向其提出人身傷害索償，最終緊急禁制令成功批出，人身傷害索償個案成功受理

趙家賢於11月3日在太古城調查衝突期間遇襲，部份左耳被咬甩。（資料圖片）

日前有傳媒報道，「咬耳男」陳真透過授權受益人，以低逾一成急售太古城單位，單位向東南望樓景，面積897呎，屬優質盤，呎價約1.6萬元。

趙家賢指，司法機構現時因疫情關係暫停運作，但會就緊急個案進行聆訊。高等法院法官昨日（24日）開庭聆訊處理，人身傷害索償個案成功受理，緊急禁制令亦成功批出。

他透露，事發當晚受襲的兩夫婦有不同程度未完全康復的創傷後遺症，當中丈夫左手肩膊及手掌經常有陣痛、手掌仍未能完全打開、手腕未能回復正常受重力；妻子背部因受刀傷，現時經常有不由自主的陣痛。

趙家賢說，其左耳廓傷口雖已愈合，但斷裂位置神經線受創，經常出現不由自主的陣痛；同時因失去左耳廓使雙耳接收的聲音量不對等，在人多嘈雜的環境下會引致頭暈。