【武漢肺炎】女YouTuber短片諷警員確診　梁美芬指涉歧視促下架

新型武漢肺炎持續在全球擴散，因應疫情政府安排近數千人在家居或檢疫中心接受隔離，經民聯立法會議員梁美芬今日（25日）召開記者會，表示收到不少患者、被隔離者及其家屬的求助，遭受歧視、欺凌及中傷等不同程度的對待，例如有人在社交網站上載中傷警務人員的帖文或片段，很有可能已觸犯《殘疾歧視條例》。 梁美芬稱，將向涉事者發信要求下架內容，並督促平機會積極跟進有關個案。

梁美芬表示，有人在社交網站上載中傷警務人員的帖文或片段，很有可能已觸犯《殘疾歧視條例》，將向涉事者發信要求下架內容，並督促平機會積極跟進有關個案。（翟睿敏攝）

梁美芬指，《殘疾歧視條例》中傳染病同屬保障範圍，市民作出任歧視武漢肺炎患者的言行，均有可能觸犯法例；現時共收到7至8個求助個案，包括在其選區九龍西內的一個公共屋邨，有在家隔離人士被鄰居出言中傷及要求搬離。梁美芬稱，明白市民對疫情有反應及迴響，但不可以過火位，「恐懼都要make sense」；又以暉明邨為例，批評有人藉公開活動煽動仇恨。

日前跑馬地孔聖堂中學署理副校長何栢欣被指以藏頭詩諷警，遭校董會即時停職，梁美芬質疑，由教育界人士公開作出針對性中傷懷疑受感染者的言辭，令人懷疑對方的品德問題及專業操守，認為教師在課堂外亦要作出符合身份的行為，建議教育局積極跟進。

黃于喬日前上載諷刺警察染病短片，被梁美芬要求下架。（資料圖片）

Youtuber上載諷警歌曲 梁美芬要求下架

港大法律學院首席講師張達明昨日接受媒體查詢，指網民內容並非針對某個警員，並不屬於條例保障範圍。大律師、前平機會總主任束健銘於會上反駁，並非指名道姓的內容才會觸犯條例，只要對象為某特定群體，即使內容含沙射影亦構成歧視。

中大學生會前幹事兼YouTuber黃于喬（emilia），早前於YouTube上載了一條歌唱片段，束健銘引用當中的歌詞解釋，頭兩句「陀槍打市民，陀槍打細路」已指名了一個特別群體，而其後的「全家生肺炎」、「全家一次死清光」等字句更是激起公眾仇恨，涉及對懷疑感染者、警員及其家屬惡意中傷。

梁美芬稱，將會向影片上載者及Youtube發信要求下架相關內容，並向平機會轉介有關個案。她又提醒市民，對內容涉歧視成分知情但仍然轉發者，同樣要負起法律責任，希望藉今次的記者會進行公眾教育，又寄語市民應全城一心抗疫。