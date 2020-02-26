【財政預算案2020】社福界籲鬆綁公共開支上限　倡徵「富人稅」

財政司司長陳茂波今日（26日）早上宣讀新一份財政預算案，公布多項紓解民困措施，包括多個政黨事先提倡向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元現金。 社福界組織「關注社會開支聯席」批評政府「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，認為政府出現15年來首次可預期的預算赤字正是改革公共理財的機會，呼籲政府結構性檢討公共財政原則，為公共開支上限鬆綁，加強民生政策資源投放，例如考慮以社會保險方式推行福利措施；並且開徵「富人稅」，例如累進利得稅、資產增值稅等等。

社福界對於預算案中沒惠及基層學童部分感失望。

指算預案未惠及基層學童

關注學童發展權利聯席張展翹表示，對於預算案中沒惠及基層學童部分感失望，他稱現在關愛基金有支援清貧學生的流動裝設，但若學校沒有向教育局申請，將未能受惠於有關計劃。他強調政府不重視基層學童的支援，促請就基層學童作中、長期的福利規劃，以縮短學童在網上學習的資源差距。

關注學童發展權利聯席亦要求當局調整申請全額學生資助計劃門檻至家庭入息中位數六成，並增設四分之三資助額；另外要求整合學生資助和在職家庭津貼的申請程序，為基層學生發放兒童津貼。

倡設失業保險制度 解決勞工失業問題

爭取低收入家庭保障聯席成員李風清表示，預算案對於基層勞工部分毫無著墨，她稱在疫情影響下，不少行業出現失業潮，但政府支援勞工不足。她認為政府長遠應設立失業保險制度，由僱員、僱主和政府三方供款，以解決勞工的失業問題。

社福界呼籲政府結構性檢討公共財政原則，為公共開支上限鬆綁，加強民生政策資源投放。

此外，關注家居照顧服務大聯盟批評政府拿出施政報告所提出的措施「扮成新措施推出」，例如增加社區照顧服務名額，認為舉動欠缺誠意。並且不滿預算案對殘疾人士及照顧者隻字不提，沒有落實加強社區照顧增設殘疾人士醫療券及照顧者交通津貼等措施。

倡發新生嬰兒補助金

關注綜援低收入聯盟要求政府檢討租金津貼水平，增設實報實銷陪診津貼，以及擴闊指定「無障牙科」服務的牙科診所名單。另外建議為擁有零至兩歲子女的綜援領取者發放新生嬰兒補助金，以滿足新生嬰兒家庭的額外開支需要。