【黎智英被捕】央視新華社措辭嚴厲　同稱黎為「叛國亂港四人幫」

壹傳媒創辦人黎智英、工黨主席李卓人及民主黨前主席楊森今日（28日）被警方上門拘捕，三人涉嫌參與831非法集會，黎智英則涉嫌於2017年恐嚇報館記者。 值得注意的是，作為北京喉舌兩大官媒中央電視台和新華社，今日中午的新聞報導中，以「叛國亂港四人幫」之一形容黎智英，是繼去年8月發長文後，再度針對黎智英個人進行措辭嚴厲的批評。

央視：香港反對派人物李卓人、楊森同被捕

央視報導中提及，香港警方今日拘捕了「叛國亂港四人幫」之一的黎智英，拘捕原因是黎智英涉嫌於2017年6月在維園涼亭，刑事恐嚇正常採訪的東方日報男記者案，以及其參與去年8月31日非法集會案件。報導又指，香港反對派人物李卓人、楊森等今早也被警方上門拘捕，他們全部與去年831非法集會有關。

新華社今日同樣報導指，「香港警方今日中午通報一宗未經批准集結和一宗刑事恐嚇案件，目前共有三人被警方拘捕，他們將於2020年5月5日在東區法院應訊。報道內文指，「據了解，被拘捕的三人為『叛國亂港四人幫』之一的黎智英，以及反中亂港分子李卓人、楊森。」

央視曾撰文批黎智英是美英在港「代理人」

翻查資料，央視新聞客戶端曾於去年8月14日發表題為《禍港黎智英，從「佔中」到「騷亂」的黑手》的文章，文章稱，黎智英、何俊仁、前政務司司長陳方安生及民主黨創黨成員李柱銘是「禍港四人幫」，又稱黎智英是「四人中最為活躍的分子」。

文章當時強調，從2003年開始，黎智英多次為美國政黨提供捐款，「說黎智英是美英在港的『代理人』，一點也不為過」。

此前，新華社去年8月13日曾發表署名文章，指「激進暴力分子」是由反中亂港勢力幕後操縱。

文章又當時點名斥陳方安生、李柱銘、黎智英是「禍港亂港頭目」，甘當外部勢力幹預香港的馬前卒，是「其行可恥、其心當誅、其罪當懲」。