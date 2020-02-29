【新冠肺炎】民協促每日公布家居檢疫名單　指公開資料不會惹恐慌

新型冠狀病毒疫症（俗稱武漢肺炎）全球散播，香港亦有多宗確診個案，而密切接觸者或曾到高危地方的人士都要家居隔離。早前網上出現一份家居隔離名單，而衞生署昨日（28日）公布根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》）受強制檢疫人士居所的大廈名單，共有5,979個地址，比網上流傳名單更多。 民協要求政府每日公布該名單，還市民知情權。

批政府不盡早公布家居檢疫資料

民協今日（29日）到衞生署請願，副主席何啟明表示，武漢肺炎疫情之下，政府資料的知情度低。昨日衞生署公布這份599C檔案，列出5,979個家居隔離地點，顯示政府亦認為公開資料不會引起恐慌。他批評政府不盡早公布，又表示既然政府公開名單，就應該進一步公開資料，每日更新該名單。

深水埗區議員利瀚庭指出，公開透明是避免大流行之下引起恐慌的強心針。他表示，防疫資料不多，社區防疫難以做得更好。他表示衞生署一直沒有向民政署、社署通報，以他所在的元洲邨為例子，有不少家居隔離個案在沒有支援之下，不得已找區議員求助。

憂隔離措施寬鬆 社區防疫分秒必爭

利瀚庭指，社區防疫要快，政府遲遲不公布名單，是為社區防疫「拖後腿」。他又表示，很多新聞看到隔居隔離或隔離營都十分寬鬆，對整個防疫來說並不理想。

民協表示，世衞今日凌晨已將全球疫情警示提升至最高級別，要求政府公開更多疫情資訊，令社區防疫做到分秒必爭。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，599C檔案是內地抵港人士隔離檢疫名單，目前本港個案並非由該名單中出來，但若抵港人士確診亦「不出奇」。被問到是否認為市民不需要得知該名單，她回應「我自己覺得係」。