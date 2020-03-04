通訊局撤銷免費電視台播港台節目　鄺俊宇質疑打壓港台新聞自由

通訊事務管理局今（4日）宣布，撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。通訊局指，於今年1月收到無綫電視提出免除播放港台節目的要求，考慮商務及經濟發展局意見後，認為沒有充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目。 民主黨立法會議員鄺俊宇質疑，政府正全方位打壓港台的新聞自由及製作電視節目的自由，「對於政府不斷連番打壓港台，香港人不能視而不見」，要求政府解釋及重新考慮有關決定。

通訊局撤銷免費電視須播放港台節目。（資料圖片）

鄺俊宇稱，港台近年製作節目質素，獲各界認同，惟港台在申請興建新大樓或要求增加撥款上，多次遭建制派及政府阻撓。他又指，最明顯被針對事件為《頭條新聞》，除了遭建制派投訴外，警務處更高調去信港台，「嚴重干預新聞自由」，他促請政府解釋及重新考慮。

通訊局指，於今年1月收到無綫電視提出免除播放港台節目的要求，考慮商務及經濟發展局意見後，認為沒有充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目。通訊局又稱，免除有關要求可讓免費電視持牌機構更有效地運用騰出的頻譜和廣播時間，騰出的時段可用於播放其他節目，為公眾提供更多元化的電視節目選擇，亦可讓商營廣播機構增加廣告或贊助收入。

31、32台覆蓋99%人口

通訊局又指，港台電視頻道（即31、32台）覆蓋範圍去年已達到全港99%人口，而市民亦可透過港台網站及流動應用程式（App）收看港台節目。