【新冠肺炎】廠商會推出醫護人員專屬優惠　購買百多項產品有折

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情遠未終結，站在醫療最前線的醫護人員備受壓力。 香港中華廠商聯合會推出醫護人員專屬優惠，包括健康產品、消毒用品及中醫服務，為醫護人員打打氣。

部份產品低至五折

廠商會早前推出「與『護』同行，齊心抗疫」計劃，向瑪嘉烈醫院醫護人員送上營養食品。昨日（5日）宣布再推出一系列醫護專屬優惠，涵蓋超過40間廠商會、香港品牌發展局會員，以及工展會參展商。

即日起至5月底，醫護人員只要出示本地醫護相關工作證件，即可以優惠價購買超過130項產品及服務，涵蓋保健品、護理用品、健康食材、家庭電器及各式服務，部份優惠低至五折。

除了保健食品和家居清潔用品，港恩中醫、尚和堂亦提供中醫門診折扣。更有零食、中式餅家、中西餐飲、服飾、廚具家品，甚至迷你倉亦有優惠。

首階段優惠內容可按此：

www.cma.org.hk/uploads/ckfinder/files/medicalstaffdiscount.pdf

吳宏斌：會員熱烈響齊心抗疫

廠商會會長吳宏斌指：「是次醫護優惠活動於短時間內已獲眾多會員熱烈響應，反映各界十分支持我們的醫護人員，希望獻出一分力，助他們以及其家人於抗疫期間緩解壓力。廠商會將會分階段推出更多不同優惠，為一眾前線醫護加油打氣，發揮守望相助精神，齊心抗疫。」