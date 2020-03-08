陳恒鑌批港台節目多投訴　李立峯：願探討爭議話題才惹投訴

通訊事務管理局早前撤銷持牌免費電視機構須播放港台節目的指示，無綫電視隨即決定停播港台節目。港台《城市論壇》今日（8日）討論事件，立法會議員毛孟靜質疑有關做法是「政治凌駕一切政策」，但民建聯議員陳恒鑌則贊成通訊局做法，指港台有自己電視頻道，無必要繼續佔用商營電視台的播放時段，又指港台需檢討大量投訴。 中文大學新聞與傳播學院院長李立峯則認為，不能將節目水準和投訴量掛鉤，認為正因願意討論爭議議題，才會惹來投訴，而這其實證明他在做要做的事。

毛孟靜在節目表示，對通訊局決定感詫異，認為過去政策行之有效，質疑今次沒有經過公眾咨詢，亦沒有在立法會相關委員會上討論，是「政治凌駕一切政策」，缺乏程序公義。

陳恒鑌則贊成電視台免播港台節目，指30年前港台沒自己頻道，有需要透過免費電視帶出政府信息，但現在港台已有電視頻道，每年投放數億元製作節目，加上電視台覆蓋率已達9成9，因此有足夠方式接觸觀眾群，不需要霸佔私營電視台的播放時段。對於毛孟靜質疑政府打壓港台，他反問對方，是否港台收到任何投訴，都可以視為損害編綵自主和新聞自由，質疑為何港台不能反省。

港台節目《議事論事》多年來均有在無綫或亞視播放。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

陳恒鑌又指，要求電視台支付4億元頻譜費用沒必要，認為此舉抬舉了港台節目的價值。他認為，政府可要求電視台製作具教育意義或資訊性節目，取代免播港台節目的決定，而港台則應檢討製作，特別是收到多宗投訴的節目，認為可考慮改動，日後亦應播放更多資訊性節目，例如歷史節目、偉人物語，探討「一帶一路」等的主題。

早前一集《頭條新聞》「驚方信息」環節中，王喜舉出十一宗發生於去年六月中至本年一月底被列為沒有可疑的有人死亡案件，諷刺警隊的調查手法。（港台圖片）

亞洲電視前執行董事葉家寶認為，既然頻譜已經分配給營運者，突然收取費用是不公平，而目前免費電視台經營環境艱難，期望有關決定能協助電視台增加盈利。他指電視台早年與港台簽訂約章，當時清晰說明，當港台實踐數碼化後，可檢討是否繼續在免費電視台播放港台節目。

中文大學新聞與傳播學院院長李立峯指，當局容許免播港台節目的其中一個理據，是認為此舉能讓電視台能製作更多元化節目，「我認為這個說法有點奇怪，因港台本身就是令播放節目更多元化的存在……會製作比較小眾的節目。」

就陳恒鑌指港台需檢討收到多投訴的節目，李立峯認為需小心處理，不能將節目質素和投訴量掛鉤，「當出現好巨大的爭議，除非你不碰它，否則至少會有一邊鬧你，在這種情況，不要將被投訴等同節目真的有問題。」他認為港台部分節目是因為深入爭議而引起迴響，遭到投訴，但直言「這個投訴，其實證明他在做要做的事。」