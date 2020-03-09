【新冠肺炎】滯留湖北港人被解僱　工聯會促盡早公布撤僑時間表

港府上周派出四班包機接載469名滯留湖北港人回港，政制及內地事務局局長聶德權預計未來一周再派包機的可能性不大。其餘2000多個滯留湖北省內各巿的港人未有歸期。有滯留當地的港人反映已被香港雇主解僱，工聯會希望局方盡早公布第二批撤僑時間表及詳情，讓滯留當地的港人可盡早安排工作。

工聯會至今收到950宗湖北港人求助個案，涉1500人。其中有98宗特急個案事主滯留武漢市以外其他地區尚未回港，當事人包括長期病患及三歲以下幼童。求助個案以咸寧、荊州、宜昌及恩施最多。

工聯會在記者會現場以視頻形式訪問滯留湖北港人，身在荊州市的周先生表示，他夫婦二人因為滯留湖北約兩個多月未能返港，已經雙雙被僱主解僱，身上現金僅餘數百元，「向親戚朋友借到無得好借」，其17歲女兒一個人留在香港，由年邁祖母代為看照，故夫婦二人急於返港。

另外，在襄陽市的唐先生陪同妻子及一對二歲龍鳳胎返鄉探望岳父岳母，至今已在當地滯留近50日，帶去的奶粉早已耗盡，幼兒亦對當地天氣不適應曾經發燒病倒。從事銷售業的唐先生表示其公司已經將他解僱，目前家庭沒有收入。

工聯會鄧家彪指，有滯留荊州、荊門及黃岡市的港人開始陸續收到入境處致電核實個人資料，情況與政府安排首輪包機的程序相似，相信政府正籌謀安排第二批包機，希望各方盡早公布撤僑時間表及詳情，讓滯留當地的港人可盡早安排工作。