【新冠肺炎】220萬元口罩騙案！　騙徒訛稱民建聯、工聯會也有買

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）肆虐下，全城出現口罩荒，不少人循門市及大型網上平台等門路都無法入貨，有人轉而向朋友或網店訂購。但有不法之徒利用大眾「求罩心切」，以代購為名，更聲稱民建聯、工聯會亦有向其訂購口罩，騙取訂購人士逾220萬元後，再反指自己也受騙、同為苦主，惟根本並無其事。 民建聯立法會議員葛珮帆今日（10日）連同兩名騙案苦主現身，交代案情。他們質疑，警方在報案後3日內已成功緝拿另一招認的騙徒，但謊稱向政黨賣口罩的X小姐卻疑似仍有向人宣傳預訂，懷疑是集團性「代罪羔羊」式行騙。

兩名受害人共支付超過220萬元款項予口罩騙徒。（高仲明攝）

要求簽署疑似偽造法律合約

受害人黃小姐（假名）與懷疑騙徒X小姐本身都是從事貿易生意。X小姐2月16日主動問黃小姐是否有需要代購口罩，後來又聲稱自己曾任議員助理，有向民建聯、工聯會及明愛等機構售賣口罩，更要求黃小姐簽署疑似偽造的法律合約，增加信任度。

稱自己亦受騙 促受害人報警

黃小姐之後邀請其客人李先生（假名）一同訂購，兩人合共訂購了220萬個口罩，價值900萬元，並已支付逾220萬元給X小姐。X小姐後來在到貨日表示，口罩因為海關等方面有問題，當日下午又突然聲稱自己已報警，要求黃小姐一同報警。

受害人向葛珮帆求證，得知騙徒指民建聯、工聯會提供協助是虛構。（高仲明攝）

稱感謝民建聯協助 實無此事

X小姐後來向黃小姐表示，自己受騙後，感謝民建聯、工聯會諒解並提供協助，黃小姐之後問X小姐可否一同向政黨尋求協作時，卻被拒絕，並建議黃小姐找一名姓陳的葵芳區議員協助，但黃小姐發現並無此人，因而相信自己已被騙，並委託朋友向葛珮帆求證，因而發現民建聯及工聯會根本沒有向X小姐購買口罩。

騙徒招認 指款項已輸光

黃小姐及李先生在3月7日凌晨向警方報案，葛珮帆指，警方在3日內緝拿一名立即招認的騙徒，並聲稱騙款已經在賭博時全部輸光。葛亦表示，民建聯沒有以「先付款，後取貨」的方式買口罩，建議市民如果再聽到類似事件，應立即向政黨求證。

受害者表示，她購入口罩，有一部分希望牟利，同時亦答應了向一個機構提供口罩。（高仲明攝）

受騙的李先生表示，自己希望售賣有關口罩。黃小姐則表示，她購入口罩，有一部分希望牟利，亦有朋友是相信她有更大機會成功訂口罩，該部分打算成本價售出。她亦答應了向一個機構提供口罩，派發給長者，她有向機構收取訂金，最終沒有交代受騙一事，自行籌得口罩供應，但多了額外的債務。