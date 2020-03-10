【新冠肺炎】政府宣布向日本北海道等發紅色外遊警示、強制檢疫

政府晚上發聲明，指因應2019冠狀病毒病個案所引致的健康風險，決定向法國、德國、日本和西班牙部分地區，以及意大利全國發出紅色外遊警示。警示涵蓋法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州地區、日本北海道，以及西班牙拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區。 另外，衞生署亦會對由有關國家／地區抵港的旅客加強衞生檢疫安排。由三月十四日零時零分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），向所有於抵港前14日，曾到過以上地區的人士（不論是否香港居民），發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。 該檢疫安排亦於同日起適用於由意大利全國抵港人士，以取代現時就意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第或威尼托地區的安排。

外遊警示由香港保安局發布，協助香港居民了解較多港人到訪的海外國家或地區時會面臨的人身安全危險，經風險評估後，考慮是否需要發出外遊警示的制度。警示分為3級，最低為黃色，提醒大家留意當地局勢，提高警惕注意安全。中級就是紅色，代表有明顯威脅，如非必要不要前往。最嚴重就是黑色，意指有嚴重威脅，不應前往。

政府新聞稿：意大利紅色外遊警示擴至全國

政府晚上發新聞稿，指鑑於法國布爾岡－法蘭琪－康堤（Bourgogne-Franche-Comté）及大東部地區（Grand Est）、德國北萊茵－威斯特法倫州地區（Nordrhein-Westfalen）、日本北海道，以及拉里奥哈（La Rioja）、馬德里（Madrid）、巴斯克（Basque）爆發2019冠狀病毒病個案所引致的健康風險，政府今日（三月十日）對上述地區發出紅色外遊警示。政府指出，基本上述地區的2019冠狀病毒病個案數字持續及迅速上升，政府基於公共衞生考慮決定向上述地區發出紅色外遊警示。

另外，政府將對於意大利的紅色外遊警示，擴展至全國。

政府指出，紅色外遊警示提醒計劃前往上述地區的市民調整行程，如非必要，避免前往，建議市民：

－應考慮延遲所有非必要的外遊計劃，並呼籲身處上述國家／地區的人士應加緊留意當地政府的公布；

－時刻佩戴外科口罩；

－盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方；

－避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸；

－如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；

－經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

政府提醒，市民若必須前赴上述國家／地區，應密切留意2019冠狀病毒病的最新情況及衞生署相應發出的旅遊健康建議，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」二十四小時求助熱線（852）1868；回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天，以防傳染他人。

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法國涉及第戎、史特拉斯堡等市

布爾岡-法蘭琪-康堤是法國東部大區，東鄰瑞士，大城市包括第戎（Dijon）、歐塞爾（Auxerre）和貝桑松（Besançon）。大東部地區則是法國東北部地區，北接比利時、盧森堡和德國，大城市有史特拉斯堡、（Strasbourg）、南錫（Nancy）和梅斯（Metz）。

德國涉科隆、多蒙特等城市

德國西部北萊茵-威斯特法倫州，西面是荷蘭，內有多個著名大城市，包括科隆（Köln）、多蒙特（Dortmund）、杜塞爾多夫（Düsseldorf）、明斯特（Münster）、波恩（Bonn）等。

西班牙涉馬德里、畢爾包等城市

西班牙的拉里奥哈為中部省份，首府為洛格羅尼奧（Logroño），較少港人前往。馬德里是西班牙首都，而巴斯克地區則位於北部，北臨大西洋，大城市有畢爾包（Bilbo）。

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埃及、伊朗、韓國、黎巴嫩、巴基斯坦和土耳其（東南部省份）早前已發紅色旅遊警示

目前除了最新公布的 法國（布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區）、 德國(北萊茵－威斯特法倫州地區）、意大利、日本（北海道）和 西班牙（拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區），保安局發出紅色旅遊警示的地點還包括埃及、伊朗、韓國、黎巴嫩、巴基斯坦和土耳其（東南部省份）。