【新冠肺炎】泛民議辦拒為「藍絲」服務　民建聯區議員提譴責動議

深水埗區議員、長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡，早前在議員辦事處外張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」告示，引起建制派支持者不滿，連續多日有人前往抗議，更爆發肢體衝突。 民建聯立法會議員鄭泳舜今日（3月11日）中午召開記者會，指有關言論涉嫌干犯公職人員行為失當罪，要求有關人士向市民道歉，民建聯區議員亦計劃在區議會提出譴責動議。

鄭泳舜。（余俊亮攝）

籲市民冷靜勿作激烈行為

鄭泳舜表示，李文浩及劉家衡過往一直在不同媒介表明立場，包括在Facebook撰文及在街上張貼橫額，散播「藍絲」及「黑警」等言論，質疑區議員服務居民不應有政見之分；而表明只服務某一種政治取態的居民，亦有不合理使用公帑的嫌疑。

鄭泳舜指，在疫情下理應齊心團結，李劉二人卻引起事端、散播仇狠，有違公職人員的責任，故作出嚴正聲明予以譴責，要求二人作出道歉並收回有關言論。

對於李文浩及劉家衡的辦事處連日遭抗議，有人於抗議期間用手及長棍拍打玻璃門，甚至吐口水，鄭泳舜呼籲市民應保持冷靜，不要受到煽動作出激烈行為，又強調反對任何形式的暴力。他續指，區議員作為公職人員，更應尊重區議會的尊嚴，而非讓議會蒙羞。被問到警方同為公職人員，卻多次被拍到對市民作出傷害，鄭泳舜回應指任何人亦應遵守公職人員守則，相信廉政公署及有關部門會按既定機制處理。

民建聯深水埗區議員劉佩玉要求召開特別會議討論事件，並計劃提出譴責動議。（余俊亮攝）

民建聯區議員提譴責動議

前深水埗區議員、民建聯陳偉明指，根據《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，區議員不應令區議會的信譽受損，行事的方式亦不應有負市民對區議員的期望，批評李劉二人的言論極具歧視及侮辱性，明顯違反有關指引。

對於李文浩稱示威者在辦事處樓下請願期間，民建聯深水埗區議員劉佩玉在附近徘徊，有「主事者」之嫌，劉佩玉主動澄清自己是剛好路經該處，未有參與其中，要求李文浩就其誣蔑言論道歉。她又稱，已聯同該黨同區議員何坤洲致函主席楊彧，要求召開特別會議討論事件並作出譴責動議，卻未獲回覆。