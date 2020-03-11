【佔中九子】陳健民周六刑滿出獄　「最想食碗雲吞麵」　

佔中發起人陳健民因「佔中九子案」被判入獄16個月，他於周六（14日）刑滿出獄，結束326日囚錮生涯。佔中九子之一、社會福利界立法會議員邵家臻今天（11日）到壁屋監獄探望陳健民，引述陳健民指出獄當天在監獄外作簡短發言，及後回家與屋企人共聚，盼傳媒給予他和家人私人空間，又引述陳健民出獄後「最想食碗雲吞麵」。

陳健民在監獄內教授囚友英語，最後一課亦已經完成，「前前後後教過7個囚友學英文，由he she it都唔識到學到簡單生活會話，經驗很是深刻。」（資料圖片／鄭子峰攝）



邵家臻表示，他今早到壁屋監獄探望陳健民，他引述陳健民表示，在肺炎疫情下，希望盡量減少人群聚集，故朋友當天欲「接放學）」，「WhatsApp接或者心領便是了」。

邵家臻提到，陳健民在出獄當天於監獄外作簡短發言，及後回家與屋企人共聚，盼傳媒給予他和家人私人空間，又引述陳健民出獄後「最想食碗雲吞麵」。

陳健民在監獄內教授囚友英語，最後一課亦已經完成，「前前後後教過7個囚友學英文，由he she it都唔識到學到簡單生活會話，經驗很是深刻。」

3月9日是陳健民的61歲生日，陳健民說：「在監獄裏沒有人知道，依舊的當值清潔丶搬水丶倒垃圾，十分自在。最多哼起《亞信的故事》的主題曲來。」陳健民又特別感謝支持者寄來的書信，「當中提及在雨傘當年自己仍然冷漠，但如今在反送中運動中，體會爭取普選的重要。對於這種醒覺，KM覺得吾道不孤。」