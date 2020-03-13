毛孟靜指控警涉以槍口貼近示威者頭部　警回覆：拍攝角度引致錯覺

因應俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情，醫管局早前公布18間指定診所的名單，大埔居民周日（8日）發起遊行提出反對，區內的賽馬會普通科門診診所成為指定診所，隨後引發警民衝突。立法會議員毛孟靜於周一（9日）去信警務處處長鄧炳強，指有新聞圖片顯示，當日一名警員制服一名市民時，長槍槍口極貼近該名男子的頭部，督促警方跟進調查是否有違警例。 警方前日（11日）以信件回覆，對毛孟靜提出無事實根據的評論表示遺憾，並附上事發時另一角度的照片，指清晰可見警員的長槍向下並與男子有一段距離。毛孟靜再就此致函處長鄧炳強，斥責對方為包庇下屬而信口開河、邏輯混亂。

大埔居民周日發起遊行提出反對區內的賽馬會普通科門診診所成為指定診所，警方一度舉藍旗指現場人士正參與非法集結。（資料圖片）

大埔居民周日發起遊行提出反對區內的賽馬會普通科門診診所成為指定診所，警方一度舉藍旗指現場人士正參與非法集結，其後防暴警進行大拘捕並出動胡椒噴霧，至少5人被帶走。期間有媒體拍下照片，有警員疑似以長槍槍口指向被制服於地上的男子。立法會議員毛孟靜早前去信警務處處長鄧炳強，質疑若槍枝意外走火，近距離射中男子頭部可造成致命的腦損傷，要求警方作出解釋，跟進調查是否有違警例及作出對策整頓警員，「面對公眾時無法保持克制及過份使用武力的歪風」。

警方前日（11日）以信件回覆，對毛孟靜提出無事實根據的評論表示遺憾。警方表示，事發時警員正在大埔安祥街拘捕一名男子，期間有人反抗，手持長槍的警員協助同袍將其制服；又附上事發時另一角度的照片，指當中清晰可見警員的長槍向下，並與男子有一段距離，稱毛孟靜錯以為槍口「極貼近」男子頭部，是拍攝角度引致視覺上產生的錯覺。警方續強調，必須以最低武力應對「暴徙瘋狂式的暴力襲擊」，而警員攜帶或使用槍枝是為了保護市民及自身的安全。

毛孟靜批評警方的覆函是非不分、毫無承擔，感到極為震驚、憂慮及遺憾，昨日再致函鄧炳強要求警方承擔責任，檢討或懲處違規警員。毛孟靜反駁指，新聞圖片及警方提供的照片照片並非於同一時間拍攝；對於警方曾力證警員向市民開槍是合理及符合指引，毛孟靜批評是次卻懼怕承認，為包庇下屬而信口開河、邏輯混亂。她又指，過去大半年「警暴」行為多不勝數，惟警方屢屢拒絕認錯，要求警方「整頓歪風」。

▼3月8日反對大埔指定診所遊行▼