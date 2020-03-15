【新冠肺炎】股市重挫MPF見紅　工聯會促立法保障回報追及通脹

新冠病毒疫情拖累環球經濟， 多個國家及地區股市重挫，本港強積金（MPF）亦見紅，2月整體MPF錄2.27%負回報，人均蝕近7730元，當中股票基金普遍錄得負回報。 工聯會指出，2月底最新數據顯示502隻基金中，僅有174隻能獲得3%回報，其餘通通跑輸通脹。工聯會要求政府立法設定跑及通脹機制，保障打工仔供款不受通脹蠶食。

受新冠肺炎疫情影響，美國股市出現大幅波動。（AP）

根據積金局網上強積金基金平台資料，截止上月底，香港502隻基金當中，只有174席能獲得3%回報：若計及10年長期平均回報，則有197隻基金高於3%，132基金低於3%，比例6:4。

強積金關注組成員鄧肇峰指，以上結果受幸倖存者偏差影響，表現最差的基金在過去10年間已被市場剔除不納入計算，因此整體基金實際表現應該更差。他認為雖然部份債券基金屬低風險、低回報，「無論幾低都不應低於某個基準，例如3%通脹率」。他認為既然強積金用作退休之用，回報收益應該參考醫療費用通脹率，或其他生活上核心消費通脹率。

工聯會鄧家彪。（鄭榕笛攝）

工聯會勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪指，基金公司保薦人往往是受托人的母集團，部份受托人（子公司）撥歸保薦人的開支利潤不透明兼有謀取暴利之嫌，建議政府透過立法規定保薦人角色及職能。

工聯會認為，政府應參考其他私營退休金制度國家例如墨西哥，規定基金管理人或受託人須向政府呈交基金收費申請，以確保其不會賺取過高實際利潤，以及確保強積金行政開支不會用於受托人母公司的其他業務。