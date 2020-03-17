【新冠肺炎】英國留學生：市面只有一成人戴口罩　曾被路人斥責

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球大流行。港府早前宣布，周四（19日）起從英、美抵港人士亦需一樣安排。現時有不少學生在英國留學，港人留學生Stephy今早（17日）在電台節目上指，現時當地市面只有約一成人戴口罩，但已經較年初時多。 Stephy表示，英國當地人沒有戴口罩的習慣，當見到有亞洲學生戴口罩，即會惹來異樣及歧視的目光，她更試過在街上被人當面斥責為何戴口罩，但因家人都在英國，故她暫時沒有計劃返港。

港人留學生Stephy今早在商台節目上指，試過在街上被人當面斥責為何戴口罩，但因家人都在英國，故她暫時沒有計劃返港。（資料圖片 / 余俊亮攝）

Stephy在商台節目上表示，英國當地的防疫用品已經出現短缺，市面上已再買不到口罩及搓手液等，而超級市場亦已出現缺貨，但幸好她早已貯存足夠日用品及糧食，盡量減少外出，當地的大學已陸續停課。

兒子正在英國讀書的陶太指，她在本月7日已為兒子買機票，安排了在20日返港，當時政府尚未公佈從英國返港人士，需要在住所強制檢疫14日的措施。

陶太表示，擔心兒子返港後的在家檢疫安排，會為家庭帶來影響，因政府沒有規定同住家人需要同樣強制檢疫，若兒子不幸受到感染，或有機會為社區帶來風險。