【新冠肺炎】4月復課無望　林鄭：若情況穩定或分階段　中學優先

行政長官林鄭月娥今早(17日)出席行政會議前公布最新入境管制措施。她表示，政府對於復課安排會非常之小心。根據專家的評估，由於全球疫情蔓延，加上病毒具潛伏期，部份患者在確診前無明顯病徵，「現在看來在4月20日做到香港全面復課已沒什麼可能」。她指即使疫情情況穩定，亦只能分階段安排較年長的中學生先復課，相信較為年幼的學童能在接下來一、兩個月內復課的機率極低。

林鄭月娥表示，即使疫情情況穩定，亦只能分階段安排中學生先復課。(資料圖片)

林鄭月娥表示，政府採購口罩有少許進展。隨內地復工部份已訂購的口罩已順利運送到港；另外本地口罩生產商亦開始投入生產。政府歡迎善心人士捐出口罩，當局會把收到口罩全數轉贈有需要的群組。

羅湖懲教所下月起生產小童口罩

林鄭續指，以上多管齊下的政策適用於小童口罩，她留意到市場上兒童口罩的供應更為緊拙，羅湖懲教所的口罩工場下個月會改裝一部半自動機以及引入新機械，用以生產小童口罩。目標是在小學復課前月產300萬小童口罩。政府亦要求有參與資助計劃的口罩生產商必須生產小童口罩，由港府注資研發的可重用口罩也有兒童版，研發完成後兒童可獲分配一個重用口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾表示憂慮，近期多宗外地傳入個案在香港引發隱形傳播鏈。他認為如要復課，前題包括香港連續28天無出現不明源頭的本地感染個案，以及確保學生有穩定口罩供應。

林鄭表示，4月20日全面復課已無可能。(梁鵬威攝)

教聯早前亦建議分階段復課，又建議復課初期學生只返半天，待各方準備充足及疫情更穩定後，才恢復全日上學。