教育局半年收171宗教師失德投訴　楊潤雄：匿名投訴亦會嚴肅跟進

教育局在2019年6月至2020年1月底期間，共接獲171宗有關教師可能涉及專業失當的投訢。教育局局長楊潤雄今（18日）出席立法會會議時表示，局方會嚴肅處理所有教師專業失德的投訢，從專業教師團隊中抽出害群之馬。若有關指控涉及明顯違反社會一般道德標準的言論行為，或者危及學生安全及健康成長，即使投訴不具名，教育局亦有責任嚴肅跟進。 教育局局長楊潤雄見傳媒時又提到，鑑於香港及全球疫情持續，4月20日全面復課的機會很微，本月底會才有確實決定。至於學校面對兒童口罩短缺問題，教育局正在聯絡供應商，代學校做好搜購工作。

楊潤雄指，過去數月部份教師言行引起社會各界高度關注，當中171宗投訢的內容廣泛，不同個案有其獨特性，有個案涉及多於一個指控，大部份內容有關教師發表仇恨、詛咒等不恰當言論，其他投訢包括教師以極度不雅的說話或粗言穢語侮辱他人、使用不恰當教材等。投訢大多是通過電郵作出，具投訴人的電郵地址，但未能確實部份投訢人的姓名是否真實。

楊潤雄表示，由於教師言行直接影響學生，若有關指控涉及明顯違反社會一般道德標準的言論行為，或者危及學生安全及健康成長，即使投訴不具名，教育局亦有責任嚴肅跟進。

民主黨立法會議員鄺俊宇不滿局方的說法，反問若有數萬人匿名投訴局長失德，教育局又會否嚴肅處理。楊潤雄指若然市民對他有什麼意見，他都會小心留意，「講得有道理的我會改，就算有誤解我自己也會反思。」

鄺俊宇不滿局方的說法，反問若有數萬人匿名投訴局長失德，教育局又會否嚴肅處理。（資料圖片／盧翊銘攝）

兒童口罩短缺 正助學校聯絡口罩供應商

港府早前宣布，明日（19日）起從英、美抵港人士亦需接受強制檢疫14日，引發留學生返港潮。楊潤雄今日見傳媒時，提醒返港學生要留意自己的身體狀況，並跟從專家建議配戴口罩及自我隔離；而外地學生若有需要尋求協助，可以聯絡當地的經濟貿易辦事處。

鑑於香港及全球疫情持續，楊潤雄指，在4月20日全面復課的機會很微，預計3月底會有較確實的決定，又提到復課有數個條件，包括整體疫情情況、學校準備工夫、及防疫物資的供應，教育局會不斷審視疫情發展。他指出，現時面對兒童口罩短缺的問題，有見及此懲教署和一些本地口罩生產商，均有增設兒童口罩生產線，教育局亦正在聯絡口罩供應商，希望能代學校做好搜購工作。