【新冠肺炎】飲食業寒冬及活豬供應大跌夾擊　業界冀政府助渡難關

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情陰霾下，各行各業均水深火熱。自由黨飲食界議員張宇人、批發及零售業界邵家輝，今日（20日）聯同中港鮮肉聯合總會等業界人士召開記者會，指業界大多批發鮮肉予飲食界，惟受疫情波及令生意大跌6至7成，加上自去年5月非洲豬瘟影響活豬供，本港供應量持續嚴重不足，豬肉價格飆升近1.5倍，雙重打擊下嚴重影響從業員的生計。 張宇人表示，已向中聯辦及有關部門反映，希望供港活豬能恢復以往水平。有業界代表則批評，內地活豬供港的檢疫程序過度繁複，令內地供應商卻步。

凌偉業(左二)表示，業界大多批發鮮肉予飲食界，故隨疫情影響生意大跌6、7成。(翟睿敏攝)

過萬從業員失業或就業不足 凌偉業批政府無提供協助

中港鮮肉聯合總會主席凌偉業表示，業界大多批發鮮肉予飲食界，故隨疫情影響生意大跌6至7成，大批肉檔選擇間歇性營業，有1至2成肉檔甚至結業，超過一半從業員失業或就業不足，預計涉及過萬人。凌偉業批評，政府的「防疫抗疫基金」未能幫助業界，一次性8萬元的津貼，對於由豬瘟至今已捱了10個月的業界，「連燃眉之急都幫唔到」。

凌偉業又批評，內地活豬供港檢疫程序過度繁複，令內地供應商不願供應豬隻到港，影響市民的日常需要及從業員的生計。他舉例指，豬瘟前有指定的內地豬場供應商，只需定期抽驗豬隻，惟豬瘟後內地海關人員需每次親臨豬場監視運輸過程，經常出現改期的情況，建議港府與內地商討減免繁複的檢疫程序，增強供應豬隻到港的吸引力。

根據統計，豬瘟前本港的每日活豬供應量約4000隻，本月下跌至1600隻，平均跌幅逾6成，令新鮮豬肉價格飆升近1.5倍。

張宇人指，去年已就此向港府及中聯辦反映，希望能增加活豬供應；上月五豐行等業界巨頭亦曾與有關領導人接洽，惟對方指要由商務部決定。張宇人及邵家輝上月再向中聯辦反映，希望供港豬隻能逐步增至每日3000隻，幫助價格回落。 邵家輝指出，活豬供應減少除了影響價格，更影響到前線從業員的生計、手停口停，呼籲政府有關當局加大力度與中央溝通及協商，協助從業員渡難關。