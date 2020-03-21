【新冠肺炎】下周三、四安排第二輪包機　接回武漢市外的湖北港人

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情擴散，政府早前安排4班包機接回滯留武漢港人，惟仍有幾千名港人滯留於湖北省內其他地區。政制及內地事務局長聶德權今日（21日）於政府記者會上公布，將於下周三（25日）及四（26日）安排第二輪包機，接回武漢市外、滯留於湖北的港人，並安排他們返港接受14日家居檢疫。 由於武漢市仍被評為高風險地區，而現時檢疫中心的容量緊絀，聶德權指今次行動不會包括武漢市內的新增求助個案。

政府於周一（16日）公布，將安排第二批包機接回湖北港人。聶德權今日表示，在詳細審視內地及香港的疫情發展、以及衡量香港的公共衛生風險後，將會就接回港人的行動部署作出相應的調整，以盡最大努力接回於湖北希望回港的市民，同時確保香港的防疫及醫療系統有足夠的承載能力。

聶德權指，湖北省的疫情漸趨緩和，除武漢市外的城市已連續14日沒有新增的個案，在徵詢過專家的意見後，會要求由湖北返港的人士接受14日家居檢疫，現正與衞生署及相關部門商討細節。聶德權強調，會參考上次的做法，為返港港人於當地做好多次的檢測，若出現病徵的話不會容許有關人士登機。

考慮檢疫中心單位數量 下周不接回武漢新增個案

聶德權續表示，武漢市仍被評為高風險地區，故由武漢市返港的港人，仍需入住檢疫中心進行強制檢疫。鑑於本港的輸入個案激增，聶德權指出檢疫中心現時的容量緊絀，必需為預留單位處理可能出現的突發情況及上升的確診個案，因此是次接回港人的行動，將不會包括武漢市內的新增求助個案，駐武漢辦會繼續為當地港人提供協助。

聶德權指，入境處目前正在確認會乘坐第二班專機返港的港人數量，行動會於下周三（25日）及四（26日）進行。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼