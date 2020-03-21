【新冠肺炎】意大利疫情嚴峻　單日逾600死　梁振英FB籲港人感恩

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球蔓延，多個國家確診數字急升，更有不少死亡個案。其中，意大利昨日（20日）公布的死亡個案達627人，成全球最多死亡個案的國家。全國政協副主席梁振英在Facebook上表示，意大利死亡率高，而香港人可倖免於此，不完全是風水或幸運的原因，着市民懷感恩之心，珍惜眼前人。

全國政協副主席梁振英Facebook籲香港人感恩。（梁振英Facebook截圖）

梁振英Facebook上提及意大利的死亡率，單是昨日（20日）已有627人死於新冠肺炎，如果香港有同樣比例的死亡率，單日就有78名港人死於新型肺炎，而香港人可以倖免，沒有大比例的患者死亡，不完全是因為風水，呼籲市民無論認為香港的抗疫結果應感謝誰，都應該懷感恩之心、行感恩之舉，珍惜眼前人。

意大利昨日（20日）公布過去24小時的死亡個案達627人。（路透社）

意大利死亡數字為「全球之冠」

歐洲多個國家爆發新冠肺炎，其中意大利的疫情最嚴峻，累績死亡人數已升至4,032宗，為「全球之冠」，截至昨日累積確診個案為47,021宗，重災區為倫巴第地區，累計死亡個案達2,549宗，累計確診病例22,264宗，佔全國確診數字近一半。