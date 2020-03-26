【鄭麗琼被捕】黨友警署外籌保釋金　藍營誤當許智峯收錢示威

民主黨中西區區議會主席鄭麗琼昨日（25日）深夜遭警方以涉嫌「煽動謠言罪」拘捕，今天下午二時許，鄭麗琼在黨友許智峯、鄺俊宇、甘乃威等人陪同下獲釋，並離開葵涌警署。 鄭麗琼近月與警務處處長鄧炳強多次針鋒相對，藍營輿論對鄭麗琼被捕可謂如獲至寶，他們下午更瘋傳一段疑於警署內拍攝的片段，稱民主黨中西區區議員甘乃威向他人派錢，聘請他人到警署示威外，又形容片段是「泛民收錢實錄」。不過仔細觀看片段，甘乃威當時正向許智峯、尹兆堅、伍凱欣等籌集保釋金。尹兆堅接受查詢時怒斥，警方突將保釋金大幅增至1萬元，故需即時與黨友夾錢。

建制派圈子網傳民主黨議員在葵涌警署外派錢請人示威，陳學鋒地區服務處的fb專頁更貼出相關影片，留言：「許智峯，示威完收錢都唔好咁揚啦！」

民主黨指片段疑由警員拍攝 怒質：咁又算唔算煽動謠言？



片段中，甘乃威正向許智峯、尹兆堅、伍凱欣、吳兆康、鄺俊宇等多名黨友收集保釋金。民主黨在facebook社交平台貼出照片，照片疑似拍攝到當時有兩名警員在警署以高角度拍攝。

尹兆堅接受查詢時怒指，警方突將保釋金大幅增至1萬元，故需即時與黨友夾錢，他揶揄藍營「人一藍，腦便殘」，竟誤信、誤傳「甘乃威俾錢叫許智峯去抗議」，他又懷疑警員在葵涌警署內偷影。

民主黨指出若片段由警員拍攝，質疑「咁又算唔算煽動謠言？警察犯法拉唔拉呀？」

民主黨的facebook又在回應一欄指，「有人幫警察狡辯，問保釋金點解要分開比兩個人？」，他們並立即附上回應指，「答案：本身入邊已經有人拎咗$5000入去保釋，班警察加碼話要1萬 ，許智峯議員喺出邊比一萬蚊出嚟，叫人數多$5000入去，淨咗咪要俾番佢囉！」即甘乃威將錢交給許智峯的畫面，其實只是將許智峯拿出的一萬元，將多出不必帶入警署的５千元，交還給他。