【新冠肺炎】220萬CareHK口罩下月初實惠網站、店舖發售　每個2元

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港對口罩需要仍然龐大。由經民聯立法會議員林健鋒牽頭，聯同多名商界人士成立的本地口罩廠房「CareHK匯愛」早前正式開幕、投產，預計於4月初可日產50萬個成人及兒童口罩。 「CareHK匯愛」今（26日）宣布，將與家居用品店｢Pricerite實惠｣合作，下月初於實惠旗下網店及實體店公開發售220萬個CareHK口罩，供市民購買。

林健鋒承諾每月捐贈20萬個口罩予社會上有需要人士。(經民聯提供)

｢CareHK匯愛｣將於下月初，在實惠網店公開發售200萬個CareHK口罩，以及在實惠旗下實體店出售20萬個CareHK口罩，供市民購買。每個口罩售價為1.95元，一盒50個，即97.5元一盒。

CareHK主席､經民聯副主席､立法會議員林健鋒表示，現時廠房的3條生產線已試行運作，並作最後調校，其餘兩條生產線預計緊接於下月投產。口罩已送往有關方面認證，有信心可取得ASTM LEVEL 1標準。

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林健鋒表示，｢未來一年我們除了每月穩定供應口罩予廣大市民及政府部門使用外，亦承諾每月捐贈20萬個口罩予社會上有需要人士。｣