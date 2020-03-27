去年撐警集會遇襲案　林卓廷今早發懸紅緝兇　中午上水議辦遭破壞

去年6月30日，民主黨立法會議員林卓廷離開立法會行經金鐘海富中心天橋時，被多名出席撐警集會的示威者襲擊，林卓廷數日後到警署報案，惟警方調查逾半年仍毫無進展，最終在2020年2月20日致函林卓廷表示無法找到涉案人士及缺乏證據，決定終止調查。 林卓廷今(27日)下午召開記者會，公布以13萬元懸紅通緝兩名涉案人士，呼籲民眾向他提供足以找到兩名涉案人士的個人資料，以逼使警方作出拘捕行動。他又批評警方於短短數個月後便直接終止調查，是向社會及國際宣揚「『藍絲』做任何事都不用付上代價」的壞訊息。

林卓廷表示自己一上天橋便被橋上的示威者包圍，推撞間眼鏡差點飛脫。」（影片截圖）

去年6月30日，建制派立法會議員何君堯於添馬公園發起撐警集會，期間集會人士與在反對《逃犯條例》修訂人士發生多場衝突。民主黨立法會議員林卓廷當日下午於政府總部外的海富中心天橋上，被大批白衣及藍衣人士包圍推撞，有片段拍攝到林的眼鏡幾乎飛脫，他表示自己手指及腹部受傷。

另外，有示威者在立法會大樓外隔窗指罵香港眾志秘書長黃之鋒，其後更轉向現場記者施襲。林卓廷其後向警方提供兩名涉案人士的相片及影片，惟警方上月表示無法認出涉案人士及缺乏證據，決定終止調查。

林卓廷今早發懸紅緝兇。(梁鵬威攝)

林卓廷今日召開記者會，宣布懸紅13萬元通緝兩名涉案人士。林卓廷指，自己當日拍下的片段中，可清晰看到施襲者的容貌，在場亦有數十名警員駐守，卻以現場情況混亂為由，未有即場拘捕涉案人士，其後又指無法認出涉事者。他直斥警方「扮查落去都好，做戲都起碼做全套」，而非短短數個月後便直接終止調查；又批評「藍絲」於立法會前公然毆打議員，卻不用擔心被拘捕，是向社會及國際宣揚「『藍絲』做任何事都不用付上代價」的壞訊息。

林卓廷在朋友的幫助下，懸紅13萬元發出民間通緝令，呼籲民眾向他提供兩名涉案人士的個人資料，如能使警方拘捕、並由林卓廷成功指認為案中施襲者，可全數獲得賞金；若多於1人舉報，會按所獲得資料的重要性，決定發放懸紅金額比例。林卓廷為需要自發懸紅感到悲哀，認為原是警方要做的事，希望能找到涉事人士逼迫警方作出拘捕行動。

▼涉案人士資料▼ 1. 男施襲者：懸紅金額港幣7萬元正 中國籍男子，年約60歲，中等身材，束短白髮 涉嫌襲擊林卓廷及一名港台女記者 2.女施襲者：懸紅金額為港幣6萬元正 中國籍女子，年約60歲，中等身材，束短黑髮，細眼 涉嫌以長雨傘刺向林卓廷

於今早9時發出懸紅後，林卓廷其位於上水的辦事處於中午12時受到刑事毀壞。(梁鵬威攝)

林卓廷又提到，於今早9時發出懸紅後，其位於上水的辦事處於中午12時受到刑事毀壞，認為時間極之巧合，有理由相信與懸紅計劃有關。但他揚言，絕不會因受到恐嚇等壓力退縮，「世界唔係你地惡晒」。