【新冠肺炎】 回收基金2紓緩措施　首102宗獲批申請共發560萬資助

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響本港各行各業，為協助回收業應對營商困難，回收基金諮詢委員會三月中宣布預留約一億元推出「一次性回收業抗疫資助計劃」，另額外增加撥備以延長較早前的「一次性租金資助計劃」六個月，撥備總共二億元，與業界共渡時艱。 環保署今表示，上述兩項措施至今接收申請所涉及資助金額已共約3,600萬元，首批抗疫資助申請，有102宗獲批，回收商已陸續收到資助，合共約560萬元。

回收基金陸續向回收業發放抗疫及租金資助。（資料圖片／吳鍾坤攝）

「一次性回收業抗疫資助計劃」旨在為每間回收商在營運成本方面提供為期6個月的即時財務支援，資助上限為每月2萬元，資助期由本年1月1日至6月30日，每宗申請合共最多12萬元。計劃自3月16日起接受申請，至今共收到逾200宗申請，涉及資助金額約2,400萬元。

環保署表示，首批18宗申請已獲批核，並發放共108萬元資助，「回收基金將盡快處理所有申請，向合資格的回收商提供援助」。

至於「一次性租金資助計劃」，資助期由原為去年10至今年3月，現延長6個月至今年9月，合共為期12個月。街角回收店和回收場每月可獲上限25,000元的租金資助，期最高可獲總租金資助30萬元。

環保署發言人表示，計劃自去年12月接受申請以來，至今已批核84宗申請，涉及資助金額約1,200萬元，回收基金已發放第一期資助款項逾450萬元。