【新冠肺炎】港台專訪世衛問台灣會籍　建制投訴斥挑釁「不專業」

近期位處政治風眼的香港電台，再有爭議事件。港台英文節目《脈搏》（The Pulse）最新一集講述肺炎疫情最新情況，以視像方式訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問及對方會否重新考慮台灣的世衛成員資格，惟艾爾沃德未有回應，其後更疑似「Cut 線」，當記者接通後重新提問，艾爾沃德僅稱中國的防疫工作做得好。 全國政協委員、「公營廣播關注組」召集人彭長緯質疑，港台記者應該知道「一個中國」立場，「不應當（台灣）是另一個國家去處理」，批評記者窮追猛打追問世衛高層，屬「挑釁」行為，「關注組」已有成員向港台及通訊局投訴。 民主派立法會議員朱凱廸則指，港台這次在訪問中展示其獨特位置，「這應該會成為港台最新的罪名。」港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀接受查詢時表示，記者只是正常發問，不認為有大問題。

港台記者以視像訪問世衛助理總幹事艾爾沃德，問及對方會否重新考慮台灣的世衛成員資格，惟艾爾沃德未有即時回應，其後更疑似「Cut 線」。（香港電台節目截圖）

記者4問 世衛高層未提及「台灣」

港台節目《脈博》最新一集中，港台記者以視像訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）。期間記者問及會否重新考慮台灣的世衛成員資格，艾爾沃德停頓數秒後，稱聽不到對方的問題，記者其後表示可重覆問題，但艾爾沃德要求跳過問題直接到下一題，當記者再問問題時，對話更疑被艾爾沃德中斷。

當記者再聯絡艾爾沃德，希望對方評價台灣抗疫的表現，艾爾沃德僅表示，在觀察中國不同的地區時，會發現中國做得很不錯。

有關片段在網上瘋傳，民主派議員朱凱迪在Facebook表示，從節目訪問看到世衛高層回應台灣問題時有兩大原則，包括不會直接回應任何與台灣有關的問題，以及不會提起台灣，他認為兩個原則的目的，「是確保沒有任何一個出自世衛高層口中的字跟台灣相關，斷絕任何後期剪接的可能。」

朱凱迪認為，港台這次在訪問中展示其獨特位置，當世衛不會接受台灣媒體專訪，世上亦不會有很多記者願替台灣向世衛直接質詢時，「這應該會成為港台最新的罪名。」

朱凱廸指，今次事件可能成為港台「最新罪名」。（資料圖片）

彭長緯質疑記者有既定立場 區家麟撰文讚勇於發問

「公營廣播關注組」召集人彭長緯批評港台記者行為「挑釁」，「窮追猛打迫對方答你想有的答案，有既定立場，行為不專業」。身兼全國政協委員的彭長緯指，在國際層面上，台灣是中國的一部分，「記者應該知道一國中國立場」，不應把台灣當成另一個國家，形容記者行為「出醜」。他又稱，有「關注組」成員昨日看過節目後，已立即向通訊局及港台投訴，但「關注組」暫未有進一步行動。

不過，資深傳媒人區家麟撰文讚賞記者的提問有四點值得學習之處，包括不懈追問、問題簡潔、態度從容、敢於提問。區家麟稱，當受訪者避答時，記者多次追問，即使被推搪、視像斷線後仍繼續發問；另外他亦讚賞記者的問題簡潔且態度得體，令被訪者無法逃避或施展「語言偽術」。

彭長緯早前約見廣播處長梁家榮，批評《頭條新聞》以低俗手法諷刺、貶低及抹黑政府，影響社會道德觀念。（資料圖片）

港台：正常發問 不認為有大問題

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀接受《香港01》查詢時表示，暫未收到相關投訴，詳細情況要再作了解。對於記者的提問，伍曼儀認為是正常發問，不認為有大問題。她又指，向受訪者追問是採訪技巧之一。

港台節目近日成為建制派批評對象，其中《頭條新聞》被指諷刺警隊，驚動警務處長鄧炳強兩度去信廣播處長梁家榮投訴，建制派議員何君堯更有意在《財政預算案》削減廣播處長薪酬及公共事務組開支。